Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alan Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., şubat ayının son haftasında üç gün boyunca talep toplayacağını duyurdu. Yeni yatırımcıların odağındaki halka arzda en çok merak edilen konulardan biri olan katılım endeksi uygunluğu, yayımlanan borsa görüşü ile netlik kazandı. SVGYO katılım endeksine uygun mu? Savur GYO hangi bankalarda var (2026 Şubat)?

SVGYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz süreci başlayan SVGYO, yatırımcıların yakın takibinde. 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde talep toplayacak olan şirketin halka arz detayları netleşti.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan görüşe göre Savur GYO, katılım endeksine uygun değildir. Hassasiyeti olan yatırımcılar için kritik olan bu bilginin yanı sıra, halka arza Ziraat, Vakıf, Halk, İş ve Akbank dahil olmak üzere konsorsiyum üyesi tüm yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabiliyor.

SAVUR GYO HANGİ BANKALARDA VAR (2026 ŞUBAT)?

Borsa İstanbul’un yeni halka arzı Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) için talep toplama süreci, 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşiyor. Yatırımcılar, Tera Yatırım liderliğindeki geniş bir konsorsiyum aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

