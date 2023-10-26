TAB Gıda borsaya 'tavan'dan girdi

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde tavan fiyattan açıldı. TAB Gıda payları Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Şirket'in 130 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 10 artışla 143 TL seviyesine çıktı.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde yapılmıştı.

Katılımcı sayısında tarihi rekor kırılmıştı

TAB Gıda'nın halka arzına yaklaşık 5 milyon 185 bin kişi katılılırken; böylelikle Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırılmıştı. Halka arz büyüklüğü ise, 6 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

TAB Gıda'nın marka portföyünde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway olmak üzere 5 global, Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere 2 ulusal marka bulunuyor.

“Bu topraklarda doğup ülkemizin milli gururu haline geldik”

Halka arz ile ilgili açıklama yapan TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu: “Bugün, ülkemiz ekonomisinin gelişmesine gururlu bir katkı sunuyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük başarılarından biri olan, dünyanın 6’ıncı, Türkiye’nin en büyük rezerv kapasitesine sahip Atatürk Barajı’nı hayata geçiren babamız Ertuğrul Kurdoğlu’nun bize öğrettiği ilkelere bağlı kalarak, ülkemize her zaman en iyi hizmeti sunmaya, dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. TAB Gıda için yola yaklaşık 30 yıl önce kardeşim Korhan ile birlikte çıktık. Bugün, tamamen yerli bir şirket olan TAB Gıda olarak Türkiye’de 22 bin istihdamla kocaman bir aile olduk. Şimdi Türkiye tarihinde bir rekora imza atıyoruz. Ülkemize daha iyi hizmet etmek adına ailemizi yeni yatırımcılarımızla birlikte daha da büyüteceğiz. Bu yolda bize inanıp güvenerek halka arzda şirketimize yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bugün beş global ve iki de kendi yarattığımız marka olmak üzere toplam yedi markayı başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Sadece Türkiye’de üretim yaparak, yüzde 100’e yakın yerli üretimle hazırlayıp sunduğumuz ürünlerle, milli değerlerimizin her zaman arkasındayız. Zengin portföyümüzdeki ürünlerle, restoranlarımızla ve dijital kanallarımızla müşterilerimize lezzetli, kaliteli ve güvenli gıdayı hızlı ve en modern haliyle ulaştırmak için kendimizi geliştiriyoruz. Bu topraklarda doğup ülkemizin milli gururu haline gelen bir şirket olarak, her zaman yenilikçi, üretken ve öncü olmak için çalışıyoruz. Bunun bir göstergesi olarak, halka arzımıza 5 milyonu aşkın yatırımcının gösterdiği rekor seviyedeki talep sayısı bize olan güveni temsil ediyor ve daha hızlı büyüme yolunda bize cesaret veriyor. Halka arzımızın, ülkemize, sermaye piyasalarımıza ve yatırımcılara hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Restoran sayımızı ve istihdam gücümüzü artıracağız”

TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu ise halka arzla ilgili şunları belirtti: “Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı ve değerli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. TAB Gıda olarak 30 yıla yakın tarihimizde, ülkemizin adını daha da yükseklere taşıyan birçok kilometre taşımız oldu, sektörde ilkleri gerçekleştirdik. Hızlı servis restoran sektörünün lideri olduk. Deneyimimizle sektörde işletme standartlarını belirledik ve pazar trendlerini şekillendirdik. %100’e yakını ülkemizde üretilen malzemelerle, dünya markalarını ve kendi markalarımızı daha da ileri taşıdık. Ülkemizdeki ekonomiye, istihdama ve hızlı servis restoran sektörüne katkılarımızla, ülkemizin milli gururu haline geldik ve bugün, Türkiye tarihinin TL bazında en büyük halka arzına imza attık. 5 milyonu aşkın talep sayısı ile yine bir rekor kırdık, en büyük talebi topladık. Haklı olarak mutluyuz ve gururluyuz. Bu duyguları bize yaşatan yetkinliklerimizin farkındayız, bunları daha da güçlendireceğiz.

Yerli ve bu topraklara gönülden bağlı bir şirket olarak, kendi markalarımızı yaratmanın yanında dünya markalarını yönetme ve geliştirme kabiliyetimizle kendimizi geliştiriyoruz. Et, ekmek ve patates gibi birçok tedariki kendi içerisinde çözen TFI Ekosistem Şirketleri’nden aldığımız güçle uzun dönemde ülkemize ve şirketimize değer yaratan operasyonlarımızı büyüteceğiz. Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve cesaretle daha da güçleneceğiz. Misafirlerimize sunduğumuz kaliteli hizmetleri yaratıcı, yenilikçi teknoloji odaklı sistemlerle geliştireceğiz. Restoran sayımızı ve istihdam gücümüzü artıracağız. Dijital yatırımlarla ve yapay zeka sayesinde daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunacağız. Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi olarak yatırımcılarımızla yeni ufuklara yelken açıyoruz. Halka arzımızın, ülkemizin ekonomisine, sermaye piyasalarımıza ve tüm yatırımcılarımıza büyük fayda sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri güven ve destek için bir kez daha içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”