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Takasbank, BIST 100 hisselerinin teminat katsayılarını güncelledi

Takasbank, BIST 100 kapsamındaki payların teminat değerleme katsayılarını güncelledi. Yeni katsayılar 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
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Takasbank, BIST 100 hisselerinin teminat katsayılarını güncelledi
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Takasbank, teminata kabul edilen BIST 100 kapsamındaki payların değerleme katsayılarını güncellediğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören kıymetlerin teminata kabulüne ilişkin uygulamalar kapsamında, BIST 100 endeksinde yer alan pay gruplarının endeks değişikliği nedeniyle yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda BIST 100 endeksinde yer alan pay gruplarında revizyona gidildiği belirtilen açıklamada, güncellenen değerleme katsayılarının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Takasbank, BIST 100 hisselerinin teminat katsayılarını güncelledi - Resim : 1