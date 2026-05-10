Tam 95 şirket temettü dağıtıyor; Ödemelerin hesaplara geçeceği tarihler netleşti.
Borsa İstanbul’da işlem gören 95 şirket yatırımcısına kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. Ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihler de belli oldu.
4-8 Mayıs 2026 haftasında BIST 100 dalgalı ancak temkinli pozitif bir görünüm sergiledi. Küresel piyasalardaki faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen hareketlilik endekse destek verdi.
Haftanın son işlem gününe doğru artan işlem hacmi, yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.
95 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK
rotaborsa.com’daki bilgiye göre temettü dağıtacak şirketler ve oranlar şöyle:
|Şirket (Hisse kodu)
|Hisse başına brüt temettü
|Hisse başına net temettü
|Temettü hak kullanım tarihi
|Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO)
|5,7545 TL
|5,7545 TL
|11 Mayıs 2026
|GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 1.taksit
|0,7352941 TL
|0,6249999 TL
|11 Mayıs 2026
|Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
|1,43 TL
|1,2155 TL
|12 Mayıs 2026
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 1. taksit
|1,5297348 TL
|1,3002745 TL
|12 Mayıs 2026
|Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)
|2,3809523 TL
|2,0238094 TL
|12 Mayıs 2026
|Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO)
|0,05 TL
|0,05 TL
|12 Mayıs 2026
|Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)
|0,01675 TL
|0,01675 TL
|12 Mayıs 2026
|Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)
|5,399568 TL
|4,5896328 TL
|13 Mayıs 2026
|Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
|4,5566457 TL
|3,8731488 TL
|13 Mayıs 2026
|Turcas Holding A.Ş. (TRCAS)
|2,3474178 TL
|1,9953051 TL
|13 Mayıs 2026
|Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY)
|0,5277728 TL
|0,4486068 TL
|13 Mayıs 2026
|Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ)
|0,3009404 TL
|0,2557993 TL
|13 Mayıs 2026
|Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1. taksit
|0,169750 TL
|0,1442875 TL
|15 Mayıs 2026
|Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit
|0,6422018 TL
|0,5458715 TL
|14 Mayıs 2026
|Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)
|0,0383838 TL
|0,0383838 TL
|15 Mayıs 2026
|Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS)
|0,1990510 TL
|0,1691933 TL
|15 Mayıs 2026
|Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
|0,3529412 TL
|0,30 TL
|18 Mayıs 2026
|GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2.taksit
|0,7352941 TL
|0,6249999 TL
|18 Mayıs 2026
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit
|0,2314814 TL
|0,1967591 TL
|20 Mayıs 2026
|Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 2. taksit
|0,0966183 TL
|0,0821255 TL
|20 Mayıs 2026
|AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)
|0,6980529 TL
|0,5933449 TL
|20 Mayıs 2026
|Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
|0,1568627 TL
|0,1333332 TL
|20 Mayıs 2026
|Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 1. taksit
|0,245 TL
|0,20825 TL
|20 Mayıs 2026
|Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS)
|2,70 TL
|2,295 TL
|20 Mayıs 2026
|Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO)
|5,00 TL
|5,00 TL
|21 Mayıs 2026
|Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)
|0,1563606 TL
|0,1329065 TL
|21 Mayıs 2026
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 1. taksit
|0,4490712 TL
|0,3817105 TL
|22 Mayıs 2026
|Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL)
|0,45 TL
|0,3825 TL
|1 Haziran 2026 tarihine kadar
|Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
|0,5876180 TL
|0,4994753 TL
|1 Haziran 2026
|Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)
|1,8804153 TL
|1,598353 TL
|1 Haziran 2026
|Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit
|2,70 TL
|2,295 TL
|1 Haziran 2026
|Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
|0,3529411 TL
|0,2999999 TL
|1 Haziran 2026
|Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit
|2,50 TL
|2,50 TL
|3 Haziran 2026
|Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
|0,550 TL
|0,4675 TL
|3 Haziran 2026
|İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)
|4,50 TL
|3,8250 TL
|3 Haziran 2026
|TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
|5,00 TL
|4,25 TL
|4 Haziran 2026
|Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
|0,70 TL
|0,5950 TL
|4 Haziran 2026
|Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
|0,1882166 TL
|0,1599841 TL
|8 Haziran 2026
|Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
|0,064 TL
|0,0544 TL
|8 Haziran 2026
|Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)
|0,0250 TL
|0,021250 TL
|10 Haziran 2026
|Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)
|1,00 TL
|0,85 TL
|10 Haziran 2026
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 1. taksit
|0,0932835 TL
|0,0932835 TL
|15 Haziran 2026
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit
|4,00 TL
|3,40 TL
|17 Haziran 2026
|Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)
|0,10 TL
|0,085 TL
|18 Haziran 2026
|Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit
|0,0966183 TL
|0,0821255 TL
|23 Haziran 2026
|Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit
|2,50 TL
|2,50 TL
|24 Haziran 2026
|Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)
|0,30 TL
|0,255 TL
|24 Haziran 2026
|Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
|0,60 TL
|0,60 TL
|24 Haziran 2026
|Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)
|0,1020289 TL
|0,1020289 TL
|24 Haziran 2026
|Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)
|0,0004311 TL
|0,0003664 TL
|26 Haziran 2026
|Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
|0,5755208 TL
|0,5755208 TL
|26 Haziran 2026
|Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 1. taksit
|0,2083333 TL
|0,1770833 TL
|30 Haziran 2026
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)
|0,30 TL
|0,30 TL
|30 Haziran 2026’ya kadar
|Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
|5,2631578 TL
|4,4736841 TL
|30 Haziran 2026’ya kadar
|Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
|0,0101901 TL
|0,0101901 TL
|30 Haziran 2026’ya kadar
|Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)
|0,0929499 TL
|0,0929499 TL
|30 Haziran 2026’ya kadar
|Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)
|0,1697127 TL
|0,1442557 TL
|1 Temmuz 2026
|Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER)
|0,1899234 TL
|0,1614348 TL
|2 Temmuz 2026
|Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)
|1,5254661 TL
|1,2966461 TL
|6 Temmuz 2026
|Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB)
|0,6166666 TL
|0,5241666 TL
|6 Temmuz 2026
|Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU)
|0,050 TL
|0,04250 TL
|7 Temmuz 2026
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit
|0,0356506 TL
|0,0303030 TL
|8 Temmuz 2026
|Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)
|0,6879501 TL
|0,5847575 TL
|8 Temmuz 2026
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 2. taksit
|0,0077651 TL
|0,0066003 TL
|14 Temmuz 2026
|Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM)
|0,2052545 TL
|0,1744663 TL
|14 Temmuz 2026
|Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit
|0,6422018 TL
|0,5458715 TL
|16 Temmuz 2026
|Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)
|4,1666666 TL
|3,5416666 TL
|17 Temmuz 2026
|Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ)
|2,00 TL
|1,70 TL
|20 Temmuz 2026
|Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit
|1,8049898 TL
|1,5342413 TL
|21 Temmuz 2026
|Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4. taksit
|0,0966183 TL
|0,0821255 TL
|21 Temmuz 2026
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 2. taksit
|0,4490712 TL
|0,3817105 TL
|22 Temmuz 2026
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
|0,2101160 TL
|0,1785986 TL
|28 Temmuz 2026
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit
|0,0498242 TL
|0,0423505 TL
|29 Temmuz 2026
|Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2. taksit
|15,00 TL
|12,75 TL
|13 Ağustos 2026
|Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
|0,30 TL
|0,2550 TL
|27 Ağustos 2026
|Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
|0,1785714 TL
|0,1517856 TL
|31 Ağustos 2026
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit
|0,0356506 TL
|0,0303030 TL
|8 Eylül 2026
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit
|5,00 TL
|4,25 TL
|16 Eylül 2026
|Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH)
|0,10 TL
|0,085 TL
|13 Eylül 2026
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 2. taksit
|0,0932835 TL
|0,0932835 TL
|15 Eylül 2026
|Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit
|0,2450 TL
|0,208250 TL
|21 Eylül 2026
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 3. taksit
|0,0077651 TL
|0,0066003 TL
|22 Eylül 2026
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit
|0,2314814 TL
|0,1967591 TL
|28 Eylül 2026
|Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit
|1,8049898 TL
|1,5342413 TL
|22 Eylül 2026
|Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit
|1,80 TL
|1,530 TL
|22 Eylül 2026
|TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit
|6,7469533 TL
|5,7349103 TL
|30 Eylül 2026
|Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 2. taksit
|0,2083333 TL
|0,1770833 TL
|30 Eylül 2026
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|30 Eylül 2026
|Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit
|0,169750 TL
|0,1442875 TL
|5 Ekim 2026
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit
|0,6250 TL
|0,531250 TL
|15 Ekim 2026
|Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)
|1,0606060 TL
|0,9015151 TL
|21 Ekim 2026
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit
|0,0498242 TL
|0,0423505 TL
|26 Ekim 2026
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit
|0,0960384 TL
|0,0816326 TL
|30 Ekim 2026
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit
|0,0356506 TL
|0,0303030 TL
|6 Kasım 2026
|Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)
|0,0208180 TL
|0,0176953 TL
|10 Kasım 2026
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit
|0,0077651 TL
|0,0066003 TL
|17 Kasım 2026
|Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|0,4276315 TL
|0,3634867 TL
|24 Kasım 2026
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit
|0,0960384 TL
|0,0816326 TL
|30 Kasım 2026
|Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
|4,00 TL
|3,40 TL
|9 Aralık 2026
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit
|0,6250 TL
|0,531250 TL
|15 Aralık 2026
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit
|5,00 TL
|4,25 TL
|16 Aralık 2026
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde
|0,0483983 TL
|0,0411385 TL
|Açıklanmadı
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3 taksit şeklinde
|0,3403359 TL
|0,2892855 TL
|Açıklanmadı
|İşbir Holding A.Ş. (ISBIR)
|1,00 TL
|0,85 TL
|Açıklanmadı
|İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)
|0,040 TL
|0,0340 TL
|Açıklanmadı
|Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)
|0,7407407 TL
|0,6296295 TL
|Açıklanmadı
|SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde
|0,1824008 TL
|0,1550406 TL
|Açıklanmadı
|Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)
|2,00 TL
|1,70 TL
|Açıklanmadı
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)
|0,10 TL
|0,085 TL
|Açıklanmadı
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|0,0136764 TL
|0,0116249 TL
|Açıklanmadı
|Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO)
|0,1025641 TL
|0,0871794 TL
|Açıklanmadı
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|2,00 TL
|1,70 TL
|Açıklanmadı
|Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
|0,15 TL
|0,12750 TL
|Açıklanmadı
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)
|0,427960 TL
|0,427960 TL
|Açıklanmadı
|Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde
|1,4529342 TL
|1,234994 TL
|Açıklanmadı
Derleme: ekonomim.com