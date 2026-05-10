Tam 95 şirket temettü dağıtıyor; Ödemelerin hesaplara geçeceği tarihler netleşti.

4-8 Mayıs 2026 haftasında BIST 100 dalgalı ancak temkinli pozitif bir görünüm sergiledi. Küresel piyasalardaki faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen hareketlilik endekse destek verdi.

Haftanın son işlem gününe doğru artan işlem hacmi, yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

95 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK

rotaborsa.com’daki bilgiye göre temettü dağıtacak şirketler ve oranlar şöyle:

Şirket (Hisse kodu) Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Temettü hak kullanım tarihi Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 5,7545 TL 5,7545 TL 11 Mayıs 2026 GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 1.taksit 0,7352941 TL 0,6249999 TL 11 Mayıs 2026 Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) 1,43 TL 1,2155 TL 12 Mayıs 2026 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 1. taksit 1,5297348 TL 1,3002745 TL 12 Mayıs 2026 Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) 2,3809523 TL 2,0238094 TL 12 Mayıs 2026 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) 0,05 TL 0,05 TL 12 Mayıs 2026 Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) 0,01675 TL 0,01675 TL 12 Mayıs 2026 Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 5,399568 TL 4,5896328 TL 13 Mayıs 2026 Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 4,5566457 TL 3,8731488 TL 13 Mayıs 2026 Turcas Holding A.Ş. (TRCAS) 2,3474178 TL 1,9953051 TL 13 Mayıs 2026 Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) 0,5277728 TL 0,4486068 TL 13 Mayıs 2026 Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) 0,3009404 TL 0,2557993 TL 13 Mayıs 2026 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1. taksit 0,169750 TL 0,1442875 TL 15 Mayıs 2026 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit 0,6422018 TL 0,5458715 TL 14 Mayıs 2026 Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) 0,0383838 TL 0,0383838 TL 15 Mayıs 2026 Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) 0,1990510 TL 0,1691933 TL 15 Mayıs 2026 Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) 0,3529412 TL 0,30 TL 18 Mayıs 2026 GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2.taksit 0,7352941 TL 0,6249999 TL 18 Mayıs 2026 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit 0,2314814 TL 0,1967591 TL 20 Mayıs 2026 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 2. taksit 0,0966183 TL 0,0821255 TL 20 Mayıs 2026 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) 0,6980529 TL 0,5933449 TL 20 Mayıs 2026 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 0,1568627 TL 0,1333332 TL 20 Mayıs 2026 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 1. taksit 0,245 TL 0,20825 TL 20 Mayıs 2026 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) 2,70 TL 2,295 TL 20 Mayıs 2026 Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) 5,00 TL 5,00 TL 21 Mayıs 2026 Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) 0,1563606 TL 0,1329065 TL 21 Mayıs 2026 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 1. taksit 0,4490712 TL 0,3817105 TL 22 Mayıs 2026 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 0,45 TL 0,3825 TL 1 Haziran 2026 tarihine kadar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 0,5876180 TL 0,4994753 TL 1 Haziran 2026 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) 1,8804153 TL 1,598353 TL 1 Haziran 2026 Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit 2,70 TL 2,295 TL 1 Haziran 2026 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) 0,3529411 TL 0,2999999 TL 1 Haziran 2026 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit 2,50 TL 2,50 TL 3 Haziran 2026 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 0,550 TL 0,4675 TL 3 Haziran 2026 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) 4,50 TL 3,8250 TL 3 Haziran 2026 TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) 5,00 TL 4,25 TL 4 Haziran 2026 Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) 0,70 TL 0,5950 TL 4 Haziran 2026 Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) 0,1882166 TL 0,1599841 TL 8 Haziran 2026 Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) 0,064 TL 0,0544 TL 8 Haziran 2026 Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) 0,0250 TL 0,021250 TL 10 Haziran 2026 Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) 1,00 TL 0,85 TL 10 Haziran 2026 Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 1. taksit 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Haziran 2026 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit 4,00 TL 3,40 TL 17 Haziran 2026 Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) 0,10 TL 0,085 TL 18 Haziran 2026 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit 0,0966183 TL 0,0821255 TL 23 Haziran 2026 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit 2,50 TL 2,50 TL 24 Haziran 2026 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) 0,30 TL 0,255 TL 24 Haziran 2026 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) 0,60 TL 0,60 TL 24 Haziran 2026 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) 0,1020289 TL 0,1020289 TL 24 Haziran 2026 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) 0,0004311 TL 0,0003664 TL 26 Haziran 2026 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) 0,5755208 TL 0,5755208 TL 26 Haziran 2026 Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 1. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Haziran 2026 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 0,30 TL 0,30 TL 30 Haziran 2026’ya kadar Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) 5,2631578 TL 4,4736841 TL 30 Haziran 2026’ya kadar Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) 0,0101901 TL 0,0101901 TL 30 Haziran 2026’ya kadar Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) 0,0929499 TL 0,0929499 TL 30 Haziran 2026’ya kadar Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) 0,1697127 TL 0,1442557 TL 1 Temmuz 2026 Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) 0,1899234 TL 0,1614348 TL 2 Temmuz 2026 Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) 1,5254661 TL 1,2966461 TL 6 Temmuz 2026 Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) 0,6166666 TL 0,5241666 TL 6 Temmuz 2026 Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 0,050 TL 0,04250 TL 7 Temmuz 2026 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 8 Temmuz 2026 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) 0,6879501 TL 0,5847575 TL 8 Temmuz 2026 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 2. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 14 Temmuz 2026 Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) 0,2052545 TL 0,1744663 TL 14 Temmuz 2026 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit 0,6422018 TL 0,5458715 TL 16 Temmuz 2026 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) 4,1666666 TL 3,5416666 TL 17 Temmuz 2026 Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) 2,00 TL 1,70 TL 20 Temmuz 2026 Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit 1,8049898 TL 1,5342413 TL 21 Temmuz 2026 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4. taksit 0,0966183 TL 0,0821255 TL 21 Temmuz 2026 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 2. taksit 0,4490712 TL 0,3817105 TL 22 Temmuz 2026 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 0,2101160 TL 0,1785986 TL 28 Temmuz 2026 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 29 Temmuz 2026 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2. taksit 15,00 TL 12,75 TL 13 Ağustos 2026 Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) 0,30 TL 0,2550 TL 27 Ağustos 2026 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 0,1785714 TL 0,1517856 TL 31 Ağustos 2026 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 8 Eylül 2026 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit 5,00 TL 4,25 TL 16 Eylül 2026 Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) 0,10 TL 0,085 TL 13 Eylül 2026 Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 2. taksit 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Eylül 2026 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit 0,2450 TL 0,208250 TL 21 Eylül 2026 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 3. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 22 Eylül 2026 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit 0,2314814 TL 0,1967591 TL 28 Eylül 2026 Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit 1,8049898 TL 1,5342413 TL 22 Eylül 2026 Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit 1,80 TL 1,530 TL 22 Eylül 2026 TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit 6,7469533 TL 5,7349103 TL 30 Eylül 2026 Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 2. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül 2026 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Eylül 2026 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit 0,169750 TL 0,1442875 TL 5 Ekim 2026 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Ekim 2026 Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) 1,0606060 TL 0,9015151 TL 21 Ekim 2026 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 26 Ekim 2026 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Ekim 2026 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 6 Kasım 2026 Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) 0,0208180 TL 0,0176953 TL 10 Kasım 2026 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 17 Kasım 2026 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 0,4276315 TL 0,3634867 TL 24 Kasım 2026 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Kasım 2026 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 4,00 TL 3,40 TL 9 Aralık 2026 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Aralık 2026 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit 5,00 TL 4,25 TL 16 Aralık 2026 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde 0,0483983 TL 0,0411385 TL Açıklanmadı Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3 taksit şeklinde 0,3403359 TL 0,2892855 TL Açıklanmadı İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) 1,00 TL 0,85 TL Açıklanmadı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) 0,040 TL 0,0340 TL Açıklanmadı Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 0,7407407 TL 0,6296295 TL Açıklanmadı SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde 0,1824008 TL 0,1550406 TL Açıklanmadı Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) 2,00 TL 1,70 TL Açıklanmadı Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) 0,10 TL 0,085 TL Açıklanmadı Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 0,0136764 TL 0,0116249 TL Açıklanmadı Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 0,1025641 TL 0,0871794 TL Açıklanmadı Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 2,00 TL 1,70 TL Açıklanmadı Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) 0,15 TL 0,12750 TL Açıklanmadı Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 0,427960 TL 0,427960 TL Açıklanmadı Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde 1,4529342 TL 1,234994 TL Açıklanmadı

Derleme: ekonomim.com