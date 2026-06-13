Tarihi halka arz sonrası SpaceX hisseleri ilk günde uçuşa geçti: İlk işlem gününde yüzde 19 prim yaptı

Nasdaq’ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlayan SpaceX hisseleri, ilk işlem gününde güçlü bir performans sergiledi. Gün içinde 176,52 dolara kadar yükselen hisseler, seansı 160,95 dolardan kapattı. Böylece şirketin hisseleri, halka arz fiyatı olan 135 doların yüzde 19,2 üzerinde günü tamamlamış oldu.

SpaceX hisseleri, ilk işlem gününde açılışı 150 dolardan yapmıştı.

Analistler, SpaceX hisselerinin ilk işlem gününde yoğun yatırımcı ilgisi gördüğüne dikkat çekti.

Tesla'yı geride bıraktı, piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

SpaceX'in piyasa değeri ilk işlem gününün ardından 2,1 trilyon dolara yükseldi. Böylece şirket, Elon Musk'ın yaklaşık 1,5 trilyon dolar piyasa değerine sahip elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bıraktı.

Elde ettiği bu değerleme sayesinde SpaceX, dünyanın en değerli halka açık şirketleri sıralamasında yedinci basamağa yerleşti.

Tarihin en büyük halka arzı

SpaceX, 20 Mayıs'ta halka arz hazırlıkları kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvurusunu gerçekleştirmişti.

Halka arz sürecinde şirket, 555,6 milyon adet A sınıfı hissesini hisse başına 135 dolardan satışa sunarak yaklaşık 75 milyar dolar fon topladı.

Bu rakam, 2019 yılında Suudi enerji devi Saudi Aramco tarafından gerçekleştirilen 29,4 milyar dolarlık halka arzı geride bırakarak finans tarihinin en büyük halka arzı unvanını SpaceX'e taşıdı.

Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu

Halka arz sonrası yapılan değerlendirmeler, Elon Musk'ın Tesla'daki payları ve diğer yatırımlarıyla birlikte toplam servetinin 1 trilyon dolar eşiğini aştığını ortaya koydu.

SEC'e sunulan izahnameye göre Musk, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından SpaceX'teki oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü kontrol etmeye devam edecek. Bu güçlü oy hakkı yapısı, hissedar onayı gerektiren stratejik kararlar başta olmak üzere şirket yönetiminde Musk'a belirleyici bir etki sağlayacak.

Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, yeniden kullanılabilir roket sistemleri geliştirme ve insanlığın uzaydaki varlığını kalıcı hale getirme hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.