Tarihinde ilk kez 13 bin puanı aştı: Borsa haftayı rekorla kapadı

Hafta boyunca çarşamba günü hariç yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün de alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,97 değer kazancıyla 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesinden gerçekleştirmişti.

BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla haftanın son işlem gününe de rekor seviyeden başlarken, 13.030,83 puanı görerek rekor tazeledi.

Endeks günü yüzde 1,10 oranında 141,22 puan yükselişle 12.992,71 puan seviyesinden tamamlarken, kapanış rekorunu da tazeledi.

Hafta boyunca BIST 100 endeksi, geçen haftanın kapanışına göre yüzde 2,56 oranında değer kazandı.

Bugün, toplam işlem hacmi 181,6 milyar lira oldu. Endeks, en düşük 12.904,56 puan seviyesinden işlem gördü.

Yükseliş genele yayıldı

Gün boyunca teknoloji endeksi yüzde 0,33, mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,69 oranında artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi ise yüzde 0,89 oranında değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,99 ile metal eşya, en fazla düşen ise yüzde 1,18 ile gayri menkul yatırım ortaklığı oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN (ASELS), Türk Hava Yolları (THYAO), Türkiye İş Bankası (ISCTR), Akbank (AKBNK) ile Astor Enerji (ASTOR) olurken, en çok yükselen hisse de yüzde 8,87 oranında yükselişle Yeo Teknoloji (YEOTK) olurken, en çok düşen hisse ise yüzde 9,93 oranında değer kaybıyla Efor Yatırım (EFOR) oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 13.100 ve 13.200 puan seviyeleri direnç, aşağı yönlü hareketlerde de 12.900 ve 12.800 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Risk iştahı besleniyor

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, fiyatlamalar da bu yönde etkileniyor.

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

Bugün gece uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmeleri beklenirken, gelecek hafta da yurt içinde TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indiriminin gerekçelerini açıklayacağı Para Poltikası Karar metni, yurt dışında da Fed faiz kararı öne çıkacak.