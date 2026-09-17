Tasfiye edilen fonlarda parası olanlar ne yapacak? Para ne zaman ödenecek?

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BURAK BOYOĞLU-İSTANBUL

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 130 yatırım fonunun tasfiyesine yönelik kararının ardından gözler bu fonlarda parası bulunan yatırımcılara çevrildi.

İşlemleri durdurulan fonlarda yatırımcılar şu anda katılma paylarını satıp paralarını çekemiyor. Ancak tasfiye, fondaki paranın kaybedildiği anlamına gelmiyor. Asıl belirleyici olan, fon portföyündeki varlıkların hangi yöntemle ve ne kadar sürede nakde çevrileceği olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Bulls, Tera, Pusula, Atlas, Hedef, A1 Capital ve Pardus tarafından kurulan veya yönetilen bazı yatırım fonlarını tasfiye sürecine almasının ardından sürece ilişkin takvim henüz açıklanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre sürece ilişkin detaylar kısa süre içinde belli olacak. .

Fonlardaki para ne olacak?

Bir yatırım fonunda yatırımcının satın aldığı katılma payının karşılığında fon portföyünde çeşitli varlıklar bulunuyor.

Bunlar hisse senedi, tahvil, repo ve diğer sermaye piyasası araçlarından oluşabiliyor.

Dolayısıyla bir fonun tasfiye edilmesi, yatırımcının sahip olduğu katılma paylarının karşılığındaki varlıkların ortadan kalkması anlamına gelmiyor.

Tasfiye sürecinde fonun elindeki varlıkların belirlenen yöntemle nakde çevrilmesi, varsa fonun yükümlülük ve giderlerinin karşılanması, kalan tutarın ise katılma payı sahiplerine dağıtılması bekleniyor.

Para ne zaman ödenecek?

Yatırımcı açısından en kritik soru ödeme tarihi.

Ancak şu aşamada tüm fonlar için geçerli kesin bir ödeme takvimi açıklanmış değil.

Tasfiye kararı, fonun portföyündeki tüm varlıkların aynı gün satılması ve paranın ertesi gün yatırımcı hesabına yatırılması anlamına gelmiyor.

Fonların portföy yapıları birbirinden farklı olduğu için tasfiye süresi de fondan fona değişebilir.

Likiditesi yüksek varlıklardan oluşan bir fonda nakde dönüşüm daha hızlı gerçekleşebilirken, işlem hacmi düşük hisse senetlerinin ağırlıklı olduğu fonlarda satışların zamana yayılması gerekebilir.

Bütün hisselerin aynı anda satılması mümkün değil

Tasfiye kapsamındaki fonların son portföy raporları, bazı hisselerde oldukça büyük pozisyonlar bulunduğunu gösteriyor.

Fonların TEHOL’de sahip olduğu payların şirketin fiili dolaşımına oranı yüzde 77,74 seviyesinde bulunuyor. Aynı oran ANELE’de yüzde 68,14, TRHOL’de yüzde 60,13, OZATD’de yüzde 57,52 ve PEKGY’de yüzde 54,68 olarak hesaplandı.

Bu büyüklükteki pozisyonların kısa sürede piyasaya satılmaya çalışılması, özellikle işlem hacmi sınırlı hisselerde fiyatların sert şekilde düşmesine neden olabilir.

Bu nedenle tasfiye sürecinin kontrollü ve belirli bir takvim içerisinde yürütülmesi, hem fon yatırımcısının hem de piyasanın geri kalanının korunması açısından önem taşıyor.

Yatırımcının başvuru yapması gerekiyor mu?

Şu anda yatırımcıların ayrıca bir başvuru yapması gerektiğine ilişkin açıklanmış bir prosedür bulunmuyor.

Fon yatırımcısının sahip olduğu katılma payları zaten kayıt altında bulunuyor.

Tasfiye sürecinde ödemenin hangi yöntemle ve hangi hesaplara yapılacağı ise SPK’nın açıklayacağı uygulama esaslarıyla netleşecek.

Bu nedenle yatırımcıların özellikle fonlarının bağlı olduğu portföy yönetim şirketinden ve SPK’dan yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Her fon aynı şekilde tasfiye edilmeyebilir

Sürecin bütün fonlarda aynı şekilde ilerlemesi de beklenmiyor.

Portföy yapısı ve varlıkları uygun olan bazı fonların başka bir portföy yönetim şirketine devredilmesi gibi seçenekler gündeme gelebilir.

İncelemeler sonucunda tasfiye dışında farklı bir yöntem uygulanabilecek fonlar da olabilir.

Bu nedenle 130 fonun tamamı için tek bir ödeme tarihi veya tek tip bir tasfiye yöntemi bulunduğunu söylemek şu aşamada mümkün değil.

Bankalardaki para piyasası fonları farklı

Karar sonrasında en fazla kafa karışıklığı para piyasası fonlarında yaşandı.

Tasfiye kararı Türkiye’deki bütün para piyasası fonlarını kapsamıyor.

İşlem kısıtlaması ve tasfiye süreci belirli portföy yönetim şirketlerinin fonlarıyla sınırlı.

Bu şirketler dışında kalan, özellikle bankaların iştirakleri olan portföy yönetim şirketlerinin para piyasası fonları mevcut süreçten etkilenmiş değil ve işlemler normal şekilde devam ediyor.

Bu nedenle yatırımcının öncelikle elindeki fonun hangi portföy yönetim şirketine ait olduğunu kontrol etmesi gerekiyor.

Tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğü ne kadar?

Tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğüne ilişkin henüz kesinleşmiş resmi bir toplam rakam açıklanmadı.

Son açıklanan fon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalarda söz konusu büyüklüğün yaklaşık 800 milyar TL seviyesinde olabileceği ifade ediliyor.

Ancak bu rakam kesinleşmiş resmi veri değil.