TAV Havalimanları önemli ihaleden çekildi

TAV Havalimanları, Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi ihalesinden çekildiğini duyurdu.

TAV Havalimanları'nın Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited ile oluşturduğu konsorsiyum söz konusu ihalede müzakere aşamasına geçmek için "tercih edilen işletmeci" olarak seçilmiş ve resmi onayların alınmasını takiben pazarlık sürecinin başlayacağı duyurulmuştu.

TAV'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "TAV Havalimanları yukarıda bahsedilen ihale sürecinden çekilmiştir ve artık bu ihale sürecinin bir parçası değildir" denildi.

TAV hisseleri saat 10.54 itibarıyla yüzde 1,76 düşüşle 168 liradna işlem görüyor.