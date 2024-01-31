Tekfen Holding'den pay geri alım kararı

Tekfen Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Esas Sözleşme'nin 10'uncu maddesinde yer alan yetki kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılması kararlaştırıldı.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'ini temsil eden 18,5 milyon TL nominal değere sahip 18,5 milyon adet paya kadar geri alım yapılabilecek.

Geri alım için ayrılacak fon, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 925 milyon TL olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, işlemler için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine, karar verildi.