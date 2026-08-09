Teknika Plast halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu
12, 13 ve 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek talep toplama sürecinde 31 milyon pay, 85,40 TL halka arz fiyatıyla yatırımcılara sunulacak.
Teknika Plast'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirketin halka arzında yatırımcılardan 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde, 3 iş günü boyunca talep toplanacak.
Halka arz kapsamında toplam 31 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Payların halka arz fiyatı 85,40 TL olarak belirlenirken, bu fiyat üzerinden halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,65 milyar TL olacak.
Yatırımcılar, belirlenen talep toplama tarihleri içerisinde Teknika Plast halka arzına ilişkin taleplerini iletebilecek.