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Teknoloji hisselerindeki satışla yapay zekâ rallisinin sonuna mı gelindi?

ABD’de dünyanın teknoloji devleri bilançolarını açıklarken, Tesla ve Alphabet’in mali tablolarında görülen zayıf rakamların ardından gelen satışlar, yatırımcılara yapay zekâ rallisinin sonu olup olmadığını sorgulattı.

Haber Merkezi
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Teknoloji hisselerindeki satışla yapay zekâ rallisinin sonuna mı gelindi?
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ABD’de “Muhteşem Yedili” olarak bilinen dev teknoloji şirketlerinin bilanço sezonunu Tesla ve Alphabet başlattı. Ancak gelen ilk finansal sonuçlar beklentilerin altın ve zayıf kalınca yatırımcılar teknoloji hisseleri ağırlıklı yapay zekâ rallisinin sonunun gelip gelmediğini sorgulamaya başladı.

BloombergHT’nin aktardığına göre, zayıf görülen bilançolar sonrasında teknoloji hisselerine gelen satışlarla S&P 500 endeksi Aralık 2022’den bu yana en kötü günü geride bırakırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 yüzde 3,7 oranında düştü.

Son 4 günde üst üste ve son 11 günde de 10 kez görülen rotasyonda da küçük şirketlerin performansı büyükleri aştı.

Hargreaves Lansdown’dan Steve Clayton, 2024’ün piyasaların “Muhteşem Yediliden” “Eh İşte Yediliye” geçebileceğini söylerken, Tesla ile Alphabet bilançolarının ivmeyi kesebileceğini kaydetti.

XTB araştırma direktörü Kathleen Brooks, “Bu bilançoların şu anda yapay zekanın etkinliği ve kar potansiyeli hakkındaki sorulara net cevaplar verdiklerini düşünmüyoruz” dedi.

Vital Knowledge’dan Adam Crisafulli de “Teknolojinin sorunu sadece bilançoların mükemmel olmaması değil, aynı zamanda grup hala ABD’de açıklanan haziran TÜFE verisi ile başlayan şiddetli rotasyon işlemlerine kapılmış durumda. Birçok kişi teknoloji karşıtı rotasyonun geçici olacağını varsayıyordu ve bunun kalıcı olduğu gerçeği gruba yönelik endişeyi artırıyor ve ek satış baskısını teşvik ediyor” yorumunu yaptı.

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