Temettü dağıtacak 31 şirket belli oldu: Ödemelerin hesaplara geçeceği tarih de açıklandı

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Borsa İstanbul’da işlem gören 31 şirketin kar payı dağıtım takvimi netleşti. Piyasa katılımcılarının merakla beklediği temettü ödemelerine ilişkin tüm süreç kesinleşirken, nakit akışının hesaplara aktarılacağı tarihler de kamuoyuna duyuruldu.

Şirketlerin sunduğu bu temettü kararları, piyasalarda orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir getiri beklentisi oluşturdu.

Öte yandan sermaye piyasaları, 12-16 Ekim 2026 haftasında satış ağırlıklı ve satıcılı bir seyir izledi. Hafta boyunca 11.653 ile 12.291 puan aralığında geniş bir bantta dalgalanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,44 değer kaybederek kapanışı 11.721,72 puandan gerçekleştirdi.

Sektörel endekslerde genele yayılan kar satışları ve küresel belirsizlikler öne çıkarken, yatırımcıların odağı şirket bazlı haber akışlarına ve kar payı dağıtım haberlerine kaydı. Piyasada önümüzdeki süreçte risk yönetiminin önemi artmaya devam ediyor.

31 ŞİRKETTEN TEMETTÜ ÖDEME KARARI

Rota Borsa’nın haberine göre temettü ödemesi yapacak 31 şirket ve tutarlar şöyle:

Şirket (Hisse kodu) Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Temettü hak kullanım tarihi Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 2. taksit 0,0122699 TL 0,0122699 TL 20 Ekim 2026 Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) 1,0606060 TL 0,9015151 TL 21 Ekim 2026 Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 2,5711011 TL 2,1854359 TL 23 Ekim 2026 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 26 Ekim 2026 Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 26 Ekim 2026 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit 0,1134453 TL 0,0964285 TL 27 Ekim 2026 Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) 1,00 TL 0,85 TL 27 Ekim 2026 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Ekim 2026 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 6 Kasım 2026 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 2. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 9 Kasım 2026 Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) 0,0208180 TL 0,0176953 TL 10 Kasım 2026 Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 0,0179792 TL 0,0152823 TL 13 Kasım 2026 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 17 Kasım 2026 Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 0,0931544 TL 0,0791812 TL 18 Kasım 2026 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 0,4276315 TL 0,3634867 TL 24 Kasım 2026 Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit 0,4208058 TL 0,3576849 TL 25 Kasım 2026 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Kasım 2026 Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) 2,1688837 TL 1,8435511 TL 7 Aralık 2026 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 4,00 TL 3,40 TL 9 Aralık 2026 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Aralık 2026 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit 2,50 TL 2,125 TL TL 16 Aralık 2026 Net Holding A.Ş. (NTHOL) 1,00 TL 0,85 TL 16 Aralık 2026 Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit 0,0184049 TL 0,0184049 TL 21 Aralık 2026 Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Aralık 2026 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit 0,1134453 TL 0,0964285 TL 28 Aralık 2026 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 8 Şubat 2026 Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit 0,0306748 TL 0,0306748 TL 22 Şubat 2027 Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Şubat 2027 Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit 0,0306748 TL 0,0306748 TL 20 Nisan 2027 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 10 Mayıs 2027 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde 0,0483983 TL 0,0411385 TL Açıklanmadı Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 0,7407407 TL 0,6296295 TL Açıklanmadı SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde 0,0165818 TL 0,0140944 TL Açıklanmadı Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) 0,10 TL 0,085 TL Açıklanmadı Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 0,0136764 TL 0,0116249 TL Açıklanmadı Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 0,1025641 TL 0,0871794 TL Açıklanmadı Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde 1,4529342 TL 1,234994 TL Açıklanmadı Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) 0,52 TL 0,442 TL Açıklanmadı Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) 0,1946589 TL 0,1654600 TL Açıklanmadı

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