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Temettü dağıtacak 56 şirket belli oldu; 1’er lotu olana 35 TL kar payı ödemesi geliyor.

Borsa İstanbul’da son yıllarda popüler olan temettü ödemeleri yeniden gündemde. Yatırımcılar kar payı ödemesi alabileceği şirketleri ve tarihleri yakından takip ediyor.

MÜCAHİT DERE
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Temettü dağıtacak 56 şirket belli oldu; 1’er lotu olana 35 TL kar payı ödemesi geliyor.
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Borsa İstanbul’da son yıllarda bireysel yatırımcılar arasında oldukça popüler hale gelen temettü ödemeleri yeniden piyasaların odak noktası oldu. Şirketlerin genel kurul süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kar payı dağıtacak firmalar ve ödeme takvimleri netleşmeye başladı.

Açıklanan takvime göre 56 şirketin hissedarlarına nakit temettü ödemesi yapması kesinleşti. Portföyünde 1 lot dahi hisse senedi bulunduran yatırımcıların faydalanabildiği bu süreçte, hisse başına 35 TL’ye varan yüksek tutarlarda kar payı ödemeleri öne çıkıyor.

Temettü dağıtacak 56 şirket belli oldu; 1’er lotu olana 35 TL kar payı ödemesi geliyor. - Resim : 1

BOL BOL TEMETTÜ GELİYOR!

Borsa İstanbul’da son kapanış verileriyle birlikte yatırımcılar, nakit akışı sağlayacak bu temettü tarihlerini ve net ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre yatırımcılara temettü ödemesi yapmayı planlayan 56 şirket şöyle:

 

Şirket (Hisse kodu) Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Temettü hak kullanım tarihi
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 0,2101160 TL 0,1785986 TL 28 Temmuz 2026
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 29 Temmuz 2026
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit 0,1134453 TL 0,0964285 TL 29 Temmuz 2026
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit 0,2747252 TL 0,2335164 TL 31 Temmuz 2026
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 0,40 TL 0,34 TL 5 Ağustos 2026
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 1. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 10 Ağustos 2026
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 2,5348542 TL 2,1546260 TL 10 Ağustos 2026
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2. taksit 15,00 TL 12,75 TL 13 Ağustos 2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 1. taksit 0,0306748 TL 0,0306748 TL 20 Ağustos 2026
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 0,0576923 TL 0,0490384 TL 24 Ağustos 2026
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 0,0166666 TL 0,0141666 TL 25 Ağustos 2026
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) 0,30 TL 0,2550 TL 25 Ağustos 2026’ya kadar
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) 0,15 TL 0,12750 TL 27 Ağustos 2026
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 0,1785714 TL 0,1517856 TL 31 Ağustos 2026
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit 0,0588236 TL 0,050 TL 4 Eylül 2026
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 8 Eylül 2026
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit 2,50 TL 2,125 TL 16 Eylül 2026
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) 0,10 TL 0,085 TL 13 Eylül 2026
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 2. taksit 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Eylül 2026
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 0,0136764 TL 0,0116249 TL  15 Eylül 2026
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit 0,2450 TL 0,208250 TL 21 Eylül 2026
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 3. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 22 Eylül 2026
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit 0,2747252 TL 0,2335164 TL 25 Eylül 2026
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit 0,2314814 TL 0,1967591 TL 28 Eylül 2026
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit 1,8049898 TL 1,5342413 TL 22 Eylül 2026
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit 1,80 TL 1,530 TL 22 Eylül 2026
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 1. taksit 0,4208058 TL 0,3576849 23 Eylül 2026
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit 6,7469533 TL 5,7349103 TL 30 Eylül 2026
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 2. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Eylül 2026
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit 0,169750 TL 0,1442875 TL 5 Ekim 2026
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 0,50 TL 0,425 TL 6 Ekim 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Ekim 2026
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) 2,1911471 TL ,8624750 TL 15 Ekim 2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 2. taksit 0,0122699 TL 0,0122699 TL 20 Ekim 2026
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) 1,0606060 TL 0,9015151 TL 21 Ekim 2026
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 26 Ekim 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 26 Ekim 2026
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit 0,1134453 TL 0,0964285 TL 27 Ekim 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Ekim 2026
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 6 Kasım 2026
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 2. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 9 Kasım 2026
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) 0,0208180 TL 0,0176953 TL 10 Kasım 2026
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 17 Kasım 2026
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 0,0931544 TL 0,0791812 TL 18 Kasım 2026
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 0,4276315 TL 0,3634867 TL 24 Kasım 2026
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit 0,4208058 TL 0,3576849 TL 25 Kasım 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Kasım 2026
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) 2,1688837 TL 1,8435511 TL 7 Aralık 2026
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 4,00 TL 3,40 TL 9 Aralık 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Aralık 2026
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit 2,50 TL 2,125 TL TL 16 Aralık 2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit 0,0184049 TL 0,0184049 TL 21 Aralık 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Aralık 2026
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit 0,1134453 TL 0,0964285 TL 28 Aralık 2026
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 8 Şubat 2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit 0,0306748 TL 0,0306748 TL 22 Şubat 2027
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Şubat 2027
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit 0,0306748 TL 0,0306748 TL 20 Nisan 2027
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 10 Mayıs 2027
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde 0,0483983 TL 0,0411385 TL Açıklanmadı
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 0,7407407 TL 0,6296295 TL Açıklanmadı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde 0,1824008 TL 0,1550406 TL Açıklanmadı
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) 0,10 TL 0,085 TL Açıklanmadı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 0,0136764 TL 0,0116249 TL  Açıklanmadı
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 0,1025641 TL 0,0871794 TL Açıklanmadı
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) 0,15 TL 0,12750 TL Açıklanmadı
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde 1,4529342 TL 1,234994 TL Açıklanmadı
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) 0,51650 TL 0,4390250 TL Açıklanmadı
DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO) 2,50 EUR   Açıklanmadı
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) 0,52 TL 0,442 TL Açıklanmadı
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) 0,1946589 TL 0,1654600 TL Açıklanmadı
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) 2 taksit şeklinde 1,2175688 TL 1,0349334 TL Açıklanmadı
Net Holding A.Ş. (NTHOL) 0,70 TL 0,5950 TL Açıklanmadı
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) 0,50 TL 0,425 TL Açıklanmadı
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) 7,8201106 TL 6,6470940 TL Açıklanmadı