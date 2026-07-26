Temettü dağıtacak 56 şirket belli oldu; 1’er lotu olana 35 TL kar payı ödemesi geliyor.

Borsa İstanbul’da son yıllarda bireysel yatırımcılar arasında oldukça popüler hale gelen temettü ödemeleri yeniden piyasaların odak noktası oldu. Şirketlerin genel kurul süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kar payı dağıtacak firmalar ve ödeme takvimleri netleşmeye başladı.

Açıklanan takvime göre 56 şirketin hissedarlarına nakit temettü ödemesi yapması kesinleşti. Portföyünde 1 lot dahi hisse senedi bulunduran yatırımcıların faydalanabildiği bu süreçte, hisse başına 35 TL’ye varan yüksek tutarlarda kar payı ödemeleri öne çıkıyor.

BOL BOL TEMETTÜ GELİYOR!

Borsa İstanbul’da son kapanış verileriyle birlikte yatırımcılar, nakit akışı sağlayacak bu temettü tarihlerini ve net ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre yatırımcılara temettü ödemesi yapmayı planlayan 56 şirket şöyle: