Temettü dağıtacak 56 şirket belli oldu; 1’er lotu olana 35 TL kar payı ödemesi geliyor.
Borsa İstanbul’da son yıllarda popüler olan temettü ödemeleri yeniden gündemde. Yatırımcılar kar payı ödemesi alabileceği şirketleri ve tarihleri yakından takip ediyor.
Borsa İstanbul’da son yıllarda bireysel yatırımcılar arasında oldukça popüler hale gelen temettü ödemeleri yeniden piyasaların odak noktası oldu. Şirketlerin genel kurul süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kar payı dağıtacak firmalar ve ödeme takvimleri netleşmeye başladı.
Açıklanan takvime göre 56 şirketin hissedarlarına nakit temettü ödemesi yapması kesinleşti. Portföyünde 1 lot dahi hisse senedi bulunduran yatırımcıların faydalanabildiği bu süreçte, hisse başına 35 TL’ye varan yüksek tutarlarda kar payı ödemeleri öne çıkıyor.
BOL BOL TEMETTÜ GELİYOR!
Borsa İstanbul’da son kapanış verileriyle birlikte yatırımcılar, nakit akışı sağlayacak bu temettü tarihlerini ve net ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre yatırımcılara temettü ödemesi yapmayı planlayan 56 şirket şöyle:
|Şirket (Hisse kodu)
|Hisse başına brüt temettü
|Hisse başına net temettü
|Temettü hak kullanım tarihi
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
|0,2101160 TL
|0,1785986 TL
|28 Temmuz 2026
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit
|0,0498242 TL
|0,0423505 TL
|29 Temmuz 2026
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit
|0,1134453 TL
|0,0964285 TL
|29 Temmuz 2026
|Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit
|0,2747252 TL
|0,2335164 TL
|31 Temmuz 2026
|Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
|0,40 TL
|0,34 TL
|5 Ağustos 2026
|Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 1. taksit
|0,3062928 TL
|0,2603488 TL
|10 Ağustos 2026
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|2,5348542 TL
|2,1546260 TL
|10 Ağustos 2026
|Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2. taksit
|15,00 TL
|12,75 TL
|13 Ağustos 2026
|Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 1. taksit
|0,0306748 TL
|0,0306748 TL
|20 Ağustos 2026
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|0,0576923 TL
|0,0490384 TL
|24 Ağustos 2026
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|0,0166666 TL
|0,0141666 TL
|25 Ağustos 2026
|TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS)
|0,30 TL
|0,2550 TL
|25 Ağustos 2026’ya kadar
|Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
|0,15 TL
|0,12750 TL
|27 Ağustos 2026
|Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
|0,1785714 TL
|0,1517856 TL
|31 Ağustos 2026
|Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit
|0,0588236 TL
|0,050 TL
|4 Eylül 2026
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit
|0,0356506 TL
|0,0303030 TL
|8 Eylül 2026
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit
|2,50 TL
|2,125 TL
|16 Eylül 2026
|Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH)
|0,10 TL
|0,085 TL
|13 Eylül 2026
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 2. taksit
|0,0932835 TL
|0,0932835 TL
|15 Eylül 2026
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|0,0136764 TL
|0,0116249 TL
|15 Eylül 2026
|Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit
|0,2450 TL
|0,208250 TL
|21 Eylül 2026
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 3. taksit
|0,0077651 TL
|0,0066003 TL
|22 Eylül 2026
|Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit
|0,2747252 TL
|0,2335164 TL
|25 Eylül 2026
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit
|0,2314814 TL
|0,1967591 TL
|28 Eylül 2026
|Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit
|1,8049898 TL
|1,5342413 TL
|22 Eylül 2026
|Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit
|1,80 TL
|1,530 TL
|22 Eylül 2026
|Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 1. taksit
|0,4208058 TL
|0,3576849
|23 Eylül 2026
|TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit
|6,7469533 TL
|5,7349103 TL
|30 Eylül 2026
|Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 2. taksit
|0,2083333 TL
|0,1770833 TL
|30 Eylül 2026
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|30 Eylül 2026
|Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit
|0,169750 TL
|0,1442875 TL
|5 Ekim 2026
|Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
|0,50 TL
|0,425 TL
|6 Ekim 2026
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit
|0,6250 TL
|0,531250 TL
|15 Ekim 2026
|Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
|2,1911471 TL
|,8624750 TL
|15 Ekim 2026
|Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 2. taksit
|0,0122699 TL
|0,0122699 TL
|20 Ekim 2026
|Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)
|1,0606060 TL
|0,9015151 TL
|21 Ekim 2026
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit
|0,0498242 TL
|0,0423505 TL
|26 Ekim 2026
|Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit
|0,0769230 TL
|0,0769230 TL
|26 Ekim 2026
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit
|0,1134453 TL
|0,0964285 TL
|27 Ekim 2026
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit
|0,0960384 TL
|0,0816326 TL
|30 Ekim 2026
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit
|0,0356506 TL
|0,0303030 TL
|6 Kasım 2026
|Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 2. taksit
|0,3062928 TL
|0,2603488 TL
|9 Kasım 2026
|Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)
|0,0208180 TL
|0,0176953 TL
|10 Kasım 2026
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit
|0,0077651 TL
|0,0066003 TL
|17 Kasım 2026
|Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)
|0,0931544 TL
|0,0791812 TL
|18 Kasım 2026
|Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|0,4276315 TL
|0,3634867 TL
|24 Kasım 2026
|Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit
|0,4208058 TL
|0,3576849 TL
|25 Kasım 2026
|Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit
|0,0960384 TL
|0,0816326 TL
|30 Kasım 2026
|Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS)
|2,1688837 TL
|1,8435511 TL
|7 Aralık 2026
|Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
|4,00 TL
|3,40 TL
|9 Aralık 2026
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit
|0,6250 TL
|0,531250 TL
|15 Aralık 2026
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit
|2,50 TL
|2,125 TL TL
|16 Aralık 2026
|Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit
|0,0184049 TL
|0,0184049 TL
|21 Aralık 2026
|Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit
|0,0769230 TL
|0,0769230 TL
|25 Aralık 2026
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit
|0,1134453 TL
|0,0964285 TL
|28 Aralık 2026
|Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit
|0,3062928 TL
|0,2603488 TL
|8 Şubat 2026
|Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit
|0,0306748 TL
|0,0306748 TL
|22 Şubat 2027
|Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit
|0,0769230 TL
|0,0769230 TL
|25 Şubat 2027
|Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit
|0,0306748 TL
|0,0306748 TL
|20 Nisan 2027
|Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit
|0,3062928 TL
|0,2603488 TL
|10 Mayıs 2027
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde
|0,0483983 TL
|0,0411385 TL
|Açıklanmadı
|Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)
|0,7407407 TL
|0,6296295 TL
|Açıklanmadı
|SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde
|0,1824008 TL
|0,1550406 TL
|Açıklanmadı
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)
|0,10 TL
|0,085 TL
|Açıklanmadı
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|0,0136764 TL
|0,0116249 TL
|Açıklanmadı
|Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO)
|0,1025641 TL
|0,0871794 TL
|Açıklanmadı
|Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
|0,15 TL
|0,12750 TL
|Açıklanmadı
|Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde
|1,4529342 TL
|1,234994 TL
|Açıklanmadı
|Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)
|0,51650 TL
|0,4390250 TL
|Açıklanmadı
|DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO)
|2,50 EUR
|Açıklanmadı
|Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)
|0,52 TL
|0,442 TL
|Açıklanmadı
|Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT)
|0,1946589 TL
|0,1654600 TL
|Açıklanmadı
|Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) 2 taksit şeklinde
|1,2175688 TL
|1,0349334 TL
|Açıklanmadı
|Net Holding A.Ş. (NTHOL)
|0,70 TL
|0,5950 TL
|Açıklanmadı
|Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)
|0,50 TL
|0,425 TL
|Açıklanmadı
|Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)
|7,8201106 TL
|6,6470940 TL
|Açıklanmadı