Tera Finansal Yatırımlar, Aura Portföy devralımından vazgeçti

Tera Finansal Yatırımlar, Aura Portföy paylarının devralınmasına yönelik süreçten çekildiğini duyurdu. Şirket, Aura Portföy’ün sermayesinin yüzde 73,51’ini temsil eden payların devrine ilişkin daha önce imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi’nden doğan tüm hak, alacak, borç ve yükümlülüklerin üçüncü bir tarafa devredildiğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, söz konusu sözleşmenin devrine ilişkin protokol 20 Mayıs 2026 itibarıyla imzalandı. Böylece Tera Finansal Yatırımlar’ın Aura Portföy paylarını devralmasına yönelik herhangi bir pay devir işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Şirket, ilk olarak 12 Ağustos 2025 tarihinde Aura Portföy’ün 38,6 milyon TL nominal sermayesinin yüzde 73,51’ine karşılık gelen 28,37 milyon TL nominal değerli payların devralınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Ardından 3 Ekim 2025’te pay alım satım sözleşmesinin imzalandığı ve sürecin SPK onayının ardından tamamlanmasının hedeflendiği duyurulmuştu.