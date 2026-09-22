Tera Portföy'de bir fonda daha temerrüt oluştu
Tera Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'da (TMV), katılma payı iade ödemelerinde temerrüt meydana geldi. Şirket, temerrüdün 21 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştiğini açıklarken, fonun likidite yönetim sürecinin sürdüğünü bildirdi.
Tera Portföy Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'da (TMV) katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu belirtildi.
Şirket, söz konusu temerrüdün 21 Eylül 2026 tarihinde meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, fon hesabında işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakat çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Likidite yönetim süreci devam ediyor
Tera Portföy, fonun likidite yönetim sürecinin sürdüğünü bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Fonun mevcut sürecine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gelişmeler hakkında yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.
TMV'de meydana gelen temerrüt, Tera Portföy tarafından yönetilen fonlarda son dönemde yaşanan likidite sorunlarının ardından gerçekleşti.
Şirketin açıklamasında, fon hesabında işlem yapılan aracı kurumlarla yürütülen mutabakat çalışmalarının ve likidite yönetim sürecinin devam ettiği belirtildi.