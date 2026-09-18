Tera Portföy'den tasfiye sürecine ilişkin açıklama

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni kapsamında belirlenen tasfiye usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, SPK kararı doğrultusunda Tera Portföy'ün kurucusu olduğu ve güncel SPK listesinde yer alan 6 yatırım fonunun tasfiye sürecinin Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

SPK'nın ilgili Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi portföy saklayıcısı olarak görevlendirdiği ve tasfiye süreçlerini yürütmek üzere yetkilendirdiği bildirildi.

Yatırımcı kayıtları 2 iş günü içinde mutabıklaştırılacak

Belirlenen esaslar kapsamında yatırımcıların fon katılma paylarına ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatının yapılacağı aktarıldı.

Açıklamaya göre tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini izleyen iki iş günü içinde yatırımcıların katılma paylarına ilişkin kayıtların MKK ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatı tamamlanacak.