Tera Yatırım payları Yakın İzleme Pazarı'na alındı

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Borsa İstanbul, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verdi.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, payları Ana Pazar'da işlem gören Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30 Eylül 2026 tarih ve 2026/67 sayılı Bülteninde ilan edilen kararın dikkate alındığı belirtildi.

Bu kapsamda şirket paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesi uyarınca Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi.

Aynı madde kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler paylarının işlem sırası 1 Ekim 2026 tarihinde kapalı kalacak. Şirket payları, 2 Ekim 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılacak.