TERA Yatırım’dan 8,6 milyar TL’lik net alış. Yatırımcısı bu 10 şirketin hissesini topladı

Borsa İstanbul’da 8-12 Aralık işlem haftası yükseliş eğilimiyle geride kaldı. Hisselerin genelinde alım yönlü işlemler öne çıkarken, BİST100 endeksi haftayı %2,76 değer kazanarak 11.311,31 puandan tamamladı.

Endeksteki pozitif seyre paralel olarak aracı kurum işlemleri de dikkat çekti. Tera Yatırım, haftanın tüm işlem günlerinde net alım tarafında yer aldı. Kurum müşterileri, söz konusu haftada toplam 8,60 milyar TL net alış gerçekleştirerek piyasadaki iyimser havaya katkı sağladı. Yatırımcıların en çok yöneldiği hisseler ise haftalık işlem verilerinde öne çıktı.

8,6 MİLYAR LİRALIK ALIM YAPILAN HİSSELER

BIST100 endeksinde ise değer artışıyla yapılan hafta kapanışı geride kalırken rotaborsa.com tarafından derlenen bilgiye göre TERA Yatırım yatırımcısı en çok şu hisseleri tercih etti;

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)



Net Alış (TL)

1.869.346.084

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)



Net Alış (TL)

1.790.993.272

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)



Net Alış (TL)

1.687.827.790

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)



Net Alış (TL)

756.574.838

Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)



Net Alış (TL)

517.130.069

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)



Net Alış (TL)

260.609.875

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)



Net Alış (TL)

244.072.315

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)



Net Alış (TL)

192.776.044

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)



Net Alış (TL)

187.182.944

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)



Net Alış (TL)

183.970.918