Tera Yatırım'dan Pusula Finans Holding açıklaması: Devralma süreci devam ediyor

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamada, şirket tarafından daha önce yapılan özel durum açıklamalarında, Pusula Finans Holding AŞ'nin payları ile Pusula Finans Holding AŞ'nin ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı ve devamında planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığının kamuoyuna duyurulduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve gelişmeler nedeniyle, söz konusu sürece ilişkin yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Kamuoyuna yansıyan söz konusu gelişmelerin, Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu; bu itibarla Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği hususunun yatırımcılarımızın bilgisine sunulması gereği doğmuştur." ifadeleri yer aldı.

Planlanan devralma işlemine ilişkin değerlendirmenin, Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri, finansal altyapıları ve Tera Grubu'nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayabilecekleri katkıları esas alınarak yapıldığının belirtildiği açıklamada, planlanan işlemin Tera Grubu'nun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin genişletilmesi, ölçeğinin artırılması ve farklı finansal hizmetlerin güçlü ve entegre bir yapı altında bir araya getirilmesi yönündeki uzun vadeli stratejisinin bir parçasını oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri ve faaliyetlerinden bağımsız nitelikteki gelişmelerin, söz konusu şirketlerin kurumsal yapıları ile planlanan devralma işleminin stratejik ve finansal gerekçeleriyle ilişkilendirilmesini gerektiren herhangi bir hususun bulunmadığı bildirildi.

Daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlemin tamamlanması; ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlü ve entegre bir finansal yapı oluşturulmasına yönelik uzun vadeli stratejik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sürece ilişkin kamuya açıklanması gereken gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."