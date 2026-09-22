Tera'nın fonundan çıkmayı başaranlar kim? Temerrüt öncesi büyük çıkış!

Şebnem TURHAN

Tera Portföy Birinci Serbest Fonu önce temerrüt ilan edip sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye listesine alınana kadar yeni fon rehberi yayımlanmasının ardından bazı yatırımcılarını kaybetti. EKONOMİ’nin hesaplamasına göre rehber sonrası toplam 59.6 milyar liralık net nakit çıkışı yaşanan TLY fonunda en yüklü çıkışlar 1 ve 2 Eylül’de gerçekleşti.

28 Ağustos’ta yayımlanan yeni fon rehberinden sonraki ilk iş günü TLY fonunda 6 milyar liranın üzerinde net nakit çıkışı olmasına rağmen yatırımcı sayısı 286 kişi arttı. 1 Eylül’de ise 28.4 milyar lira TLY fonunu terk ederken 469 yatırımcı da TLY’den vazgeçti. 2 Eylül 21.7 milyar liralık net nakit çıkışının yaşandığı gün oldu ve tam 4 bin 335 yatırımcı TLY’den çıkmayı başarabildi. 3 Eylül’de 3.8 milyar lira ile 567 yatırımcı, 4 Eylül’de 7.5 milyar lira ile 527 yatırımcı çıkışı gerçekleşti.

7 Eylül haftasına TLY fonu 5.6 milyar liralık net nakit çıkışı ile bin 34 yatırımcı kaybı ile başladı. 8 Eylül’de 7.5 milyar lira ile 567 yatırımcı fonu terk etti, 9 Eylül’de 6.9 milyar lira ile 743 yatırımcı, 10 Eylül’de 5.2 milyar lira ile 198 yatırımcı, 11 Eylül’de 5.9 milyar lira ile 339 yatırımcı fondan çıktı. Yatırım fonu krizinin zirve yaptığı 14 Eylül haftasına 221 yatırımcı kaybı ve 3.7 milyar liralık net nakit çıkış ile giren TLY fonunda 15 Eylül’de ise 154 yeni yatırımcı girerken 9 milyar liranın üzerine net nakit çıkışı gerçekleşti. Temerrüde düşme kararının açıklandığı 16 Eylül günü ise 7.8 milyar lira net nakit çıkışı olurken yatırımcı sayısında değişiklik yaşanmadı.

Şimdi başta TLY fonundaki 102 bin 616 yatırımcı tasfiye sürecini bekliyor. Bu 102 bin 616 yatırımcıdan kaçının tasfiye kararı öncesinde satış emri verdiği henüz bilinmediği gibi henüz tasfiye sürecinin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntılar da açıklanmadı.