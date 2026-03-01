  1. Ekonomim
  3. THY 92,3 milyon liralık pay geri alımı yaptı
THY 92,3 milyon liralık pay geri alımı yaptı

THY, cuma günü 92,3 milyon liralık pay geri alımı yaptı. Şirket, önceki 2 günde de pay geri alımları gerçekleştirmişti.

THY 92,3 milyon liralık pay geri alımı yaptı
Türk Hava Yolları, hisse geri alım programı kapsamında cuma günü 92,3 milyon liralık pay geri alımı gerçekleştirdi.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 305,5 TL – 309,25 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 307,5 TL) toplam 300 bin TL nominal değerli THYAO payı geri alındı.

Söz konusu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 7 milyon 640 bin 244 TL’ye ulaşırken, şirket sermayesine oranı yüzde 0,5536 oldu.

