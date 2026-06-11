THYAO, MAVI, PGSUS, ENKAI… Borsa İstanbul'un 8 devi için hedef fiyatlar değişti!

Aracı kurumlar; THYAO, MAVI, PGSUS ve ENKAI’nin de aralarında bulunduğu 8 dev şirket için hedef fiyat beklentilerini güncelledi.
Küresel enflasyon endişeleri ve Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde BIST 100 endeksi 13.800 puan seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, revize edilen yeni hedef fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Stratejistler, güncellenmiş bu projeksiyonların hisse bazlı hareketliliği artırabileceğini öngörüyor.
8 HİSSE İÇİN GÜNCEL FİYAT BEKLENTİLERİ
Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre Borsa İstanbul’da işlem gören 8 hisse için aracı kurumların açıkladığı fiyat tahminleri şöyle:
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
KuveytTürk Yatırım
56,00 TL
Tut
İş Yatırım
65,76 TL
Al
Alnus Yatırım
58,28 TL
Al
Deniz Yatırım
61,23 TL
Al
Gedik Yatırım
69,00 TL
Endeks üstü getiri
Yapı Kredi Yatırım
68,00 TL
Al
Ahlatcı Yatırım
62,40 TL
Al
Marbaş Menkul
62,22 TL
Al
Ak Yatırım
69,00 TL
Endeks üstü getiri
Halk Yatırım
63,40 TL
Al
Trive Yatırım
69,90 TL
Al
Ziraat Yatırım
76,00 TL
Al
Türk Hava Yolları A.O. (THY)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İnfo Yatırım
373,25 TL
Endekse paralel getiri
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İnfo Yatırım
218,50 TL
Endekse paralel getiri
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İnfo Yatırım
423,70 TL
Endeks üstü getiri
Garanti BBVA Yatırım
448,00 TL
Endeks üstü getiri
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
100,00 TL
Tut
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Ak Yatırım
150,00 TL
Endeks üstü getiri
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Ak Yatırım
162,00 TL
Endeks üstü getiri
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Ahlatcı Yatırım
131,54 TL
Al
NOT: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.