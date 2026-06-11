THYAO, MAVI, PGSUS, ENKAI… Borsa İstanbul'un 8 devi için hedef fiyatlar değişti!

Aracı kurumlar; THYAO, MAVI, PGSUS ve ENKAI’nin de aralarında bulunduğu 8 dev şirket için hedef fiyat beklentilerini güncelledi.

Küresel enflasyon endişeleri ve Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde BIST 100 endeksi 13.800 puan seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, revize edilen yeni hedef fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Stratejistler, güncellenmiş bu projeksiyonların hisse bazlı hareketliliği artırabileceğini öngörüyor.

8 HİSSE İÇİN GÜNCEL FİYAT BEKLENTİLERİ

Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre Borsa İstanbul’da işlem gören 8 hisse için aracı kurumların açıkladığı fiyat tahminleri şöyle:

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye KuveytTürk Yatırım 56,00 TL Tut İş Yatırım 65,76 TL Al Alnus Yatırım 58,28 TL Al Deniz Yatırım 61,23 TL Al Gedik Yatırım 69,00 TL Endeks üstü getiri Yapı Kredi Yatırım 68,00 TL Al Ahlatcı Yatırım 62,40 TL Al Marbaş Menkul 62,22 TL Al Ak Yatırım 69,00 TL Endeks üstü getiri Halk Yatırım 63,40 TL Al Trive Yatırım 69,90 TL Al Ziraat Yatırım 76,00 TL Al

Türk Hava Yolları A.O. (THY)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İnfo Yatırım 373,25 TL Endekse paralel getiri

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İnfo Yatırım 218,50 TL Endekse paralel getiri

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İnfo Yatırım 423,70 TL Endeks üstü getiri Garanti BBVA Yatırım 448,00 TL Endeks üstü getiri

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 100,00 TL Tut

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Ak Yatırım 150,00 TL Endeks üstü getiri

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Ak Yatırım 162,00 TL Endeks üstü getiri

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)