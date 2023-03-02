Tofaş hisselerinde 'Stellantis' yükselişi!

İSTANBUL / EKONOMİ

Türk otomotiv devi Tofaş, Stellantis'in PSA kanadındaki markaların Türkiye temsilciliğini üstlendi. İki şirket arasında yapılan sözleşmeyle, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının Türkiye'deki satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdüren Tofaş, Stellantis'in PSA kanadındaki markaların da Türkiye temsilciliğini üstlendi. Buna göre Tofaş, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının Türkiye'deki faaliyetlerini bünyesinde sürdürecek. Stellantis, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olarak bulunuyor.

Tofaş hisselerinde sert hareket

Dün açıklanan Tofaş ve Stellantis anlaşması sonrası Tofaş hisseleri güne, yüzde 9,8 oranında yükselişle tavan fiyata yakın seviyeden başladı. Tofaş hisseleri saat 10:14 itibarıyla yüzde 7,36 oranında yükselişle 189,30 TL seviyesinde işlem görüyor. Şirketin hisseleri dün günü 176,70 TL seviyesinden tamamlamıştı.