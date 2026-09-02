Tonguç Erbaş’tan SPK düzenlemesi analizi: Borsada yapay fiyatlama dönemi %80-90 oranında bitti

SPK'nın gerçekleştirdiği son düzenlemelerin arka planına değinen Tonguç Erbaş, başta MSCI olmak üzere dış kurumlardan gelen uyarıların temelde endeks kriterleri üzerinden yapıldığını belirtti. Erbaş, bir hissenin endekse (BIST 30, BIST 50 veya BIST 100 gibi) dahil edilmesi sürecindeki kriterlerin, uluslararası standartlarda aranan şeffaflığı ve sağlıklı fiyat hareketlerini tam olarak yansıtacak şekilde kurgulanmadığını ifade etti. Yapılan yeni düzenlemeyle dolaşımdaki hisse senedi adetlerine yönelik şeffaflığın artırılmasının bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Endeks kriterlerinde güncelleme beklentisi

Erbaş, fonların belirli hisselerden çıkışı yönündeki adımların atıldığını ancak sürecin bununla sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Borsada tek taraflı fiyat hareketlerinin sınırlandırılması için hacmin devamlılığı gibi başlıkların da kriterlere eklenmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, endekse giriş ve çıkış kurallarında daha şeffaf ve anlaşılabilir hedeflere doğru birkaç başlıkta yeni değişikliklerin ve eklemelerin olacağını öngördüğünü ifade etti.

Yapay fiyatlama dönemi sona erdi

Düzenlemelerin piyasaya etkisini çarpıcı bir oranla özetleyen Erbaş, yapay fiyatlamalarla gerek endekse giriş gerekse fonlar içindeki değerin suni olarak artırılması noktasının bugün itibarıyla %80 ila 90 oranında bittiğini vurguladı. Her ne kadar alternatif yan yollar aranabilecek olsa da, eski manipülatif ve agresif piyasa değeri artışlarının büyük oranda engellendiğini belirtti.

Fonlarda rekabet ve analiz dönemi başlıyor

Yeni düzenlemelerin fon piyasası üzerindeki etkilerinin yılbaşına kadar olan süreçte ve sonrasında netleşeceğini aktaran Erbaş, portföy yönetim şirketleri için yeni bir dönemin başladığına işaret etti. Gelecek dönemde fon performanslarının artık suni fiyatlamalara değil, doğrudan performansa ve analize dayalı hale geleceğini belirten Erbaş, bu süreçte bazı serbest fonların yüksek getirilerinde düşüş yaşanabileceğini ve fonlar arasında daha dengeli, orta seviyeli bir rekabet ortamının oluşacağını öngördü.