Trump, Avrupa borsalarına yaradı

FT'nin haberine göre, Avrupa hisse senetleri, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana geçen bir ayda ABD'yi geride bırakırken, bölgenin en kötü senaryo ticaret savaşından kaçabileceği umutları arttı.

Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi, Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden girmesinden önceki son işlem günü olan 17 Ocak'tan bu yana yüzde 5,6 değer kazanırken, Wall Street'te S&P 500 yüzde 2,5 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 2,2 yükseldi.

Analistler, Avrupa endekslerinin beklenmedik şekilde güçlü performans göstermesinde Trump'ın AB'ye hemen gümrük vergisi uygulamama kararının yanı sıra Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlama ihtimalinin de etkili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı'nın AB'ye topyekûn gümrük vergisi uygulama sözü vermesinin ardından AB, Trump'ın Önce Amerika politikalarının ana hedeflerinden biri olmaya hazırlanıyordu, ancak henüz hiçbiri yürürlüğe girmedi.

Russell Investments'ın baş yatırım stratejisti Andrew Pease, "Avrupa için ticaret savaşının havlaması şu ana kadar ısırmasından daha kötü oldu" dedi.

Pease, "Ancak diğer hikayeler, geçtiğimiz yıl banka kredilerindeki artış eğilimi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi" diye ekledi.

Bank of America analistleri çarşamba günü yayınladıkları bir notta, Avrupa hisse senetlerinin 1980'lerin sonundan bu yana yıla en iyi başlangıcını yaptığını ve ABD'ye kıyasla neredeyse son on yılın en güçlü performansını sergilediğini belirtti.