Trump başkanlığı devraldı, New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artarak 43.657,03 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 artışla 6.026,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artarak 19.730,14 puana çıktı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın dün ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlaması ve göçmenlikten enerjiye bir çok konuda ilk kararnamelerini imzalaması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Görevinin ilk gününde Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atan Trump, enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti.

İlk gününde yeni tarifeler uygulanmasına yönelik somut bir adım atmayan Trump, ancak federal kurumlara, Çin, Kanada ve Meksika başta olmak üzere ülkelerin haksız ticaret uygulamalarını ve döviz politikalarını inceleme talimatı veren kapsamlı bir genelge yayımladı.

Trump ayrıca 1 Şubat'ta Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi.

BRICS ülkelerine de yüzde 100 tarife uygulama planına dair sözlerini yineleyen Trump, dünyanın her yerinden gelen mallara evrensel bir gümrük vergisi uygulamaya ise henüz hazır olmadığını kaydetti.

Analistler, yatırımcıların, ticaret savaşını ve enflasyonist baskıları tetikleyebileceği endişesiyle Trump'ın tarife politikalarına ilişkin gelişmelere karşı duyarlı olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yüzde 1'e yakın düşüşle 108,2 seviyesinden işlem gördü.

Trump'ın tarifeler konusunda beklenenin aksine somut bir plan ortaya koymaması sonrası geniş tedarik zincirleri nedeniyle olası tarifelere karşı kırılgan görülen sektörlerden biri olan otomotiv şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri yüzde 1'e yakın, General Motors'un hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Benzer şekilde Çinli otomotiv şirketlerinden Xpeng ve Li Auto'nun da ABD'de işlem gören hisseleri sırasıyla yüzde 6'nın ve yüzde 3'ün yükseldi.

Trump'ın, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini geçersiz kılması sonrası ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 2'yi aşkın düşüş görüldü.

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük sanayi şirketlerinden 3M'in hisseleri, şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.