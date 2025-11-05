Trump, hükümet krizi sürerken borsadan umutlu: Rekorlar gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerde, Federal hükümetin kapalı kalmasına ilişkin “Hükümeti yakında yeniden açmalıyız” dedi.

New York Belediyesi seçimlerine de değinen Trump, “Hükümetin kapalı olmasının dünkü seçimlerde oldukça etkisi oldu” derken, borsada 9 aydaki en yüksek seviyesine ulaşılmasının devam edeceğini öngörerek “ileride rekor seviyelere ulaşacağını” da ifade etti.

Trump, hükümetin kapalı olmasının borsayı etkilediğini vurguladı.

Tarihi kapanma

ABD’de hükümet tarihinin en uzun süren kapanmasını yaşıyor.

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının üzerinden 36 gün geçti. Kapanmanın süresi, Trump'ın ilk döneminde yaşanan 34 günlük ülke tarihinin en uzun kapanmasını geçti.

Senato'da dün 14'üncü kez yapılan oylamada da geçici bütçe tasarısının kabulü için gereken 60 oy sayısına ulaşılamadı.

ABD Başkanı Trump, Demokratların desteği olmadan hükümeti yeniden açmak için yasa tasarısını Cumhuriyetçilerden geçirmelerini istiyor.