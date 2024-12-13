Trump’ın başkanlığı borsayı coşturdu

Donald Trump'ın kasım ayında kazandığı seçim zaferinin ardından, kapsamlı politika değişiklikleri beklentilerinin ABD hisse senedi rallisini körüklemesiyle aracı kurumlarda ve Wall Street bankalarında bir alım satım çılgınlığını ateşledi.

Cboe Global Markets'a göre, ABD hisse senetlerindeki işlem hacimleri kasım ayında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 38 artarak 2021'in başlarındaki hisse senedi çılgınlığından bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı ve bu ay hala yıllık ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Alım satım faaliyetlerindeki sarsıntı, Interactive Brokers ve Robinhood gibi perakende müşterilerin tercih ettiği aracı kurumların yanı sıra JPMorgan Chase ve Citigroup gibi kurumsal güç merkezlerini de etkisi altına aldı.

Trump'ın daha iş dünyası dostu bir yaklaşım sergileyeceğine dair beklentilerin yatırımcıları 5 Kasım seçimlerinden sonra ABD hisse senetlerine akın etmeye yöneltmesiyle ortaya çıktı.

Ocak ayında aracı kurum Charles Schwab'ın CEO'su olarak göreve başlayacak olan Rick Wurster, Financial Times'a verdiği demeçte, son aylarda yatırımcıların piyasalara olan ilgisinin "inanılmaz düzeyde" olduğunu ve bunun "ticari faaliyete dönüştüğünü" söyledi. Wurster, "Takvimi 2025'e çevirmenin bunu değiştireceğini sanmıyorum" diye ekledi.