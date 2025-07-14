Trump'ın yaptırım tehdidi sonrası Moskova Borsası yükselişle kapandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının beklenenden hafif kalmasıyla Moskova Borsası yükselişle kapandı.
Moskova Borsası (MOEX), Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 2,73 değer kazanarak 2.714 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,09 artışla 1090 puanın üzerine yükseldi.
Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 78,3 seviyesinin üzerine çıktı.
Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.
Analistler, Trump'ın açıkladığı yaptırımların Rusya'da yatırımcıların beklentisinin aksine daha "hafif" kaldığı yorumunda bulundu.