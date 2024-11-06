  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Trump'ın zaferi sonrası Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Takip Et

Trump'ın zaferi sonrası Avrupa borsaları düşüşle kapandı

ABD'de Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Avrupa borsaları otomotiv ve temiz enerji şirketlerindeki düşüşlerin etkisiyle geriledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın zaferi sonrası Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kaybederek 506,78 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 7.369,61 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13 azalışla 19.039,31 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,54 değer kaybederek 33.940,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 8.166,68 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 1,71 azalarak 1,074 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de Trump'ın başkan seçilmesinin Avrupa borsalarında negatif seyir hakim oldu. Özellikle Alman otomotiv şirketlerinin hisselerinde, Trump'ın ek gümrük vergisi uygulayacağına yönelik endişelerle yüzde 6'yı bulan kayıplar görüldü.

Trump'ın seçim kampanyası sürecinde temiz enerjiye karşı açıklamalarının etkisiyle, bugün Avrupa Yenilenebilir Enerji Endeksi yüzde 9,5 düşüşle kapandı. Avrupalı temiz enerji şirketlerinin hisselerinde yüzde 10'u aşan değer kaybı yaşandı.

Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın açıklanacak faiz kararları yer alıyor.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül fabrika siparişleri yıllık yüzde 1 aylık yüzde 4,2 artarak tahminleri geride bıraktı.

Sabancı Holding üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladıSabancı Holding üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladıŞirket Haberleri

 

ABD'de mortgage faizi yükseldi, başvurular düşüşünü sürdürdüABD'de mortgage faizi yükseldi, başvurular düşüşünü sürdürdüEkonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul Trump'ın seçilmesiyle dünyanın en çok yükselen endeksi oldu
Borsa İstanbul Trump'ın seçilmesiyle dünyanın en çok yükselen endeksi oldu
New York borsası Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralliyle açıldı
New York borsası Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralliyle açıldı
SPK Başkanı Gönül: Temettü dağıtan şirketlere iyi gözle bakıyoruz
Temettü dağıtan şirketlere iyi gözle bakıyoruz
Reeder hisseleri düşüşe geçti! Kayıplar derinleşti
Reeder hisseleri düşüşe geçti! Kayıplar derinleşti
Piyasalarda kritik dönemeç! Dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor?
Piyasalarda kritik dönemeç! Dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor?
Murat İman, borsada “şok toparlanma” için tarih verdi!
Murat İman, borsada “şok toparlanma” için tarih verdi!