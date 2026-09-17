TSPB'den piyasalarda alınan önlemlere destek
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından alınan kararları desteklediğini açıkladı. Birlik, düzenlemelerin sermaye piyasalarının daha güvenli işleyişine, piyasaya duyulan güvenin güçlendirilmesine ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından bugün alınan kararları desteklediğini belirtti.
TSPB'den konu hakkında yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Yatırım Fonları Rehberi ile başlayan süreçte, başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, TSPB ve diğer paydaşların katkılarıyla hayata geçirilen düzenlemeleri destekliyor; bu düzenlemeleri sermaye piyasalarımızın daha güvenli işleyişine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından bugün alınan kararları da destekliyor; söz konusu kararların piyasaya duyulan güvenin güçlendirilmesine ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi.