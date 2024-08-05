Tuncay Turşucu: Borsa oyun yeri değil!

Turşucu, yatırımcılara yönelik hazırladığı Borfin'deki eğitiminde, Borsa yatırımında dikkat edilmesi gereken noktaları ayrıntılarıyla paylaşıyor. Eğitim herkesin ulaşımına açık bir şekilde Borfin internet sitesinde yayınlanıyor.

Borsadan korkmayın, bilgilenin!

Borsaya dair yanlış algılar, birçok insanın yatırım fırsatlarını kaçırmasına neden oluyor. Oysa borsa, doğru bilgi ve stratejilerle yaklaşan herkes için kazançlı bir yatırım alanıdır. Turşucu, eğitimde borsanın ne olduğunu, hisse senetlerinin nasıl işlendiğini ve şirketlerin nasıl inceleneceğini kapsamlı bir şekilde açıklıyor. Hisse senetlerine yatırım yapmanın özellikle uzun vadede yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Turşucu, bu eğitimle yatırımcılara hisse senedi yatırımı yaparken daha bilinçli ve etkili kararlar almanın yollarını sunmayı amaçlıyor. Eğitimde, çeşitli örnekler ve pratik uygulamalarla teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.

İlgili eğitimin bağlantı adresi:

https://borfin.com/tr/courses/2424/yeni-baslayanlar-icin-borsa