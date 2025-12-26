Tüpraş için aracı kurum fiyat tahmini açıkladı! Yatırımcısı yeni yıl öncesinde aksiyon alıyor

Borsa İstanbul’da 22–26 Aralık 2025 haftasında BIST 100 endeksi hafif pozitif bir performans sergiledi. Haftalık bazda endeks yaklaşık %0,27 oranında yükselişle kapanarak yatırımcılar için sınırlı da olsa olumlu bir görünüm ortaya koydu. Bu dönemde işlem hacmi ve şirket bazlı hareketlilik, piyasa dinamiklerindeki temkinli iyimserliği yansıttı.

Hafta başında endeks, önceki kapanışa göre düşüşle başlamasına karşın, sonraki günlerde toparlanma eğilimi gösterdi. Haftanın ortasında endeks seviyeleri yatay seyrederken, Noel tatili nedeniyle yurtdışı borsalardaki düşük hacimli işlemler Borsa İstanbul’un fiyat hareketlerini de sınırladı.

Genel değerlendirmede, haftalık performans BIST 100’ün yıl sonuna yaklaşırken sakin bir grafik çizdiğini ortaya koydu. Analistler, endeksteki bu sınırlı yükselişin yatırımcı güveniyle uyumlu olduğunu belirtirken, önümüzdeki dönemde hem iç hem dış piyasa verilerinin endeks üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

TÜPRAŞ HİSSELERİ İÇİN YENİ FİYAT TAHMİNİ

Tacirler Yatırım, TUPRS – Tüpraş için hedef fiyatını 270,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Tacirler Yatırım

Hedef fiyat 270,00 TL

Son fiyat (İst: TUPRS) 186,50 TL

Tavsiye Al

Prim potansiyeli %44,77

Açıklanma tarihi 26 Aralık 2025