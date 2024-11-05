Tüpraş'ta patlama: Hisseleri işleme kapatıldı

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) İzmit tesislerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı açıklamada, "Tüpraş'ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında. Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok şeklinde bilgi geldi” denildi.

Patlama haberlerinin ardından saat 13:42 itibarıyla TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye gerilerken, 14:03'te BIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı belirtildi.

BIST'in açıklaması şu şekilde:

"Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır."

Tüpraş: İzmit Rafinerisi’nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan rafineri tesisinde meydana gelen yangınla ilgili Tüpraş’tan açıklama yapıldı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Tüpraş tahtası yeniden işleme açılıyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, hisselerde işlemin yeniden başlayacağı belirtildi.

BIST'in açıklaması şu şekilde:

"TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını KAP'ta yayınlaması sebebiyle saat 15:25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir."