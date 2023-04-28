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Tüpraş'tan 6,75 milyar TL net kâr

Tüpraş, birinci çeyrekte 6,75 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin önceki yıl aynı dönemde net kârı 1,10 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Haber Merkezi
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Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, şirketin ilk çeyrekte net kârı 6,75 milyar TL olurken; önceki yıl aynı dönemde net kârı 1,10 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Tüpraş, aynı dönemde 92,83 TL gelir elde ederken, 2022 yılı birinci çeyrekte 77,65 milyar TL gelir sağlamıştı.

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