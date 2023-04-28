Tüpraş'tan 6,75 milyar TL net kâr

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, şirketin ilk çeyrekte net kârı 6,75 milyar TL olurken; önceki yıl aynı dönemde net kârı 1,10 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Tüpraş, aynı dönemde 92,83 TL gelir elde ederken, 2022 yılı birinci çeyrekte 77,65 milyar TL gelir sağlamıştı.