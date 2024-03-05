TÜPRAŞ'tan temettü kararı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kâr dağıtım politikasını açıkladı. Şirket, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı genel kurula sunacak.

Dağıtım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 5 Nisan olacak. Açıklamada, "Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının; 20 milyar lira ortaklara birinci kar payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesine" karar verildiği belirtildi.

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketin likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verildiği de belirtildi.