TUPRS, THYAO, TAVHL, PGSUS… Tam 19 hisse için yeni fiyat tahminleri belli oldu.

Borsa İstanbul'da temmuz ayında bilanço beklentileri ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri hız kazandı.
Bu kapsamda, BIST'te işlem gören 19 şirket için yeni hedef fiyat ve beklentiler paylaşıldı. Analist raporlarında, hisselerin mevcut fiyat seviyelerine göre taşıdığı yükseliş potansiyeli yeniden hesaplanırken, yatırımcıların odağında hedef fiyat revizyonları ve tavsiye değişiklikleri yer aldı.
DEV ŞİRKETLER İÇİN FİYAT BEKLENTİLERİ
Güncellenen beklentiler, piyasalardaki orta ve uzun vadeli görünüm açısından yakından izleniyor. Fiyat beklentilerine ilişin Rota Borsa’da derlenen bilgiler şöyle:
6 Temmuz Pazartesi
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
460,00 TL
Al
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Alnus Yatırım
751,54 TL
Al
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
240,00 TL
Al
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
380,00 TL
Al
7 Temmuz Salı
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Garanti BBVA Yatırım
129,40 TL
Endeks üstü getiri
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İş Yatırım
397,50 TL
Al
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Deniz Yatırım
31,90 TL
Al
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Deniz Yatırım
640,00 TL
Al
8 Temmuz Çarşamba
Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Ak Yatırım
366,00 TL
Endeks üstü getiri
Aksigorta A.Ş. (AKGRT)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İş Yatırım
9,68 TL
Al
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İş Yatırım
197,48 TL
Al
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İş Yatırım
49,88 TL
Al
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
İş Yatırım
11,21 TL
Al
9 Temmuz Perşembe
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Deniz Yatırım
404,90 TL
Gözden geçiriliyor
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Deniz Yatırım
4,30 TL
Tut
10 Temmuz Cuma
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
23,00 TL
Tut
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
60,00 TL
Al
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
100,00 TL
Al
Aygaz A.Ş. (AYGAZ)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
Deniz Yatırım
362,00 TL
Al
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Aracı Kurum
Hedef fiyat
Tavsiye
HSBC
360,00 TL
Al
Bu haberde yer alan hedef fiyatlar, aracı kurumların yayımladığı analiz ve beklentilere dayanmaktadır. Değerlendirmeler herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, yatırım kararları kişilerin risk ve getiri tercihleri doğrultusunda, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel danışmanlık hizmeti çerçevesinde verilmelidir.
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