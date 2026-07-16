TUPRS, THYAO, TAVHL, PGSUS… Tam 19 hisse için yeni fiyat tahminleri belli oldu.

Borsa İstanbul'da temmuz ayında bilanço beklentileri ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri hız kazandı.

Bu kapsamda, BIST'te işlem gören 19 şirket için yeni hedef fiyat ve beklentiler paylaşıldı. Analist raporlarında, hisselerin mevcut fiyat seviyelerine göre taşıdığı yükseliş potansiyeli yeniden hesaplanırken, yatırımcıların odağında hedef fiyat revizyonları ve tavsiye değişiklikleri yer aldı.

DEV ŞİRKETLER İÇİN FİYAT BEKLENTİLERİ

Güncellenen beklentiler, piyasalardaki orta ve uzun vadeli görünüm açısından yakından izleniyor. Fiyat beklentilerine ilişin Rota Borsa’da derlenen bilgiler şöyle:

6 Temmuz Pazartesi

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 460,00 TL Al

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Alnus Yatırım 751,54 TL Al

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 240,00 TL Al

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 380,00 TL Al

7 Temmuz Salı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Garanti BBVA Yatırım 129,40 TL Endeks üstü getiri

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İş Yatırım 397,50 TL Al

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Deniz Yatırım 31,90 TL Al

Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Deniz Yatırım 640,00 TL Al

8 Temmuz Çarşamba

Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Ak Yatırım 366,00 TL Endeks üstü getiri

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İş Yatırım 9,68 TL Al

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İş Yatırım 197,48 TL Al

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İş Yatırım 49,88 TL Al

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye İş Yatırım 11,21 TL Al

9 Temmuz Perşembe

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Deniz Yatırım 404,90 TL Gözden geçiriliyor

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Deniz Yatırım 4,30 TL Tut

10 Temmuz Cuma

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 23,00 TL Tut

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 60,00 TL Al

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 100,00 TL Al

Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Deniz Yatırım 362,00 TL Al

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 360,00 TL Al

Bu haberde yer alan hedef fiyatlar, aracı kurumların yayımladığı analiz ve beklentilere dayanmaktadır. Değerlendirmeler herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, yatırım kararları kişilerin risk ve getiri tercihleri doğrultusunda, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel danışmanlık hizmeti çerçevesinde verilmelidir.