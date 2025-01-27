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Türk Hava Kurumu'nun sigorta şirketi halka açılıyor

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, kurumun hava araçlarının sigortasını yapan şirketin, hem vatandaşlara katkı sağlaması hem de gelir getirmesi amacıyla bu yıl halkın hizmetine açılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Türk Hava Kurumu'nun sigorta şirketi halka açılıyor
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Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, 1925'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan THK'de 2023 yılının sonunda kayyum heyeti olarak göreve geldiklerini söyledi.

THK'nin amacının, havacılığın ve hava sporlarının yayılmasının yanı sıra savunma sanayisini desteklemek olduğunu vurgulayan Yurtnaç, kurumun 2010 yılından bu yana çeşitli idari, mali ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Yurtnaç, göreve geldiklerinde bu sorunları çözmek için belirledikleri plan ve program çerçevesinde çalıştıklarını belirterek, kurumu hantal yapıdan kurtarmak için idari olarak küçülmeye gittiklerini anlattı. En önemli hedeflerinin, yeni yapıyla beraber kurumun borçlarını ödedikten sonra yeni hukuki düzenleme çalışmalarına başlamak olduğunu dile getiren Yurtnaç, THK'nin hem dernek hem de vakıf olduğunu hatırlattı.

Kurumun şirketlerine ilişkin bilgi veren Yurtnaç, şöyle konuştu:

"Vakfın içinde üniversite ve 8 tane anonim şirket var. Biz göreve geldiğimizde bu anonim şirketlerin bir kısmı pasifti. Biz de ekonomik açıdan olumlu olmayan şirketlerimizi kapattık. Bu şirketler arasında sadece THK'nin hava araçlarının sigortasını yapan bir şirket vardı. THK'nin hava araçlarının sigortasını yapan şirket, hem kurumumuzun asıl sahibi vatandaşımıza hizmet etmesi hem de kuruma gelir sağlaması amacıyla THK'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan bu yıl halkımızın hizmetine açılacak. Söz konusu hizmet, THK'nin ülke genelindeki belli şubeleri üzerinden yapılacak."

Yurtnaç, ihtiyacı olan herkesi bu hizmeti almaya davet ederek, devletin manevi desteğiyle varlığını sürdüren THK'nin, halkın nakdi desteğiyle ayakta kaldığını, söz konusu katkının sigorta şirketi üzerinden de devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.

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