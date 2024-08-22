Turkcell hisse geri alımı yaptı

Turkcell, dün tek seferde yaptığı en büyük hisse geri alımında bulunarak yaklaşık 300 milyon lira değerinde hissesini geri aldı.

Şirket tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre Turkcell dün 3 milyon lira nominal tutarda hisseyi hisse başına ortalama 99.87 liradan geri aldı. Şirket böylece 2016 yılından bu yana en büyük hisse geri alımını gerçekleştirmiş oldu.

Turkcell hisseleri 22 Haziran'da 114.8 lira ile tarihi zirveyi görmüş, ardından BIST'teki kayıplara paralel geri çekilmişti. Kayıpları son günlerde hızlanan Turkcell hisseleri hafta başından bu yana %7.6 değer yitirerek dün 98.2 liradan kapandı.

Şirket bu yıl daha önce 5 Ağustos tarihinde 1,398 lira nominal tutarda hisse geri almış, bundan bir önceki alımı ise 1 milyon lira nominal tutar ile geçen yıl Şubat ayında gerçekleşmişti.