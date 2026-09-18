Türkiye'deki fon piyasasında alarm: İşte 10 soruda son günlerde yaşananlar

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Türkiye’de yatırım fonları son günlerde ekonomi gündeminin merkezinde.

Önce bazı fonlar yatırımcılarına ödeme yapamadı, ardından Borsa İstanbul’da sert satışlar yaşandı. Son olarak SPK, 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında işlemleri durdurdu ve 130 fonun tasfiyesine karar verdi.

Peki tam olarak ne oldu? Oksijen derledi.

1. Önce fon nedir?

Yatırım fonunu büyük bir sepet gibi düşünün.

Binlerce kişi parasını bu sepete koyuyor. Fon yöneticisi de bu parayla hisse senedi, tahvil, altın veya başka yatırım araçları satın alıyor.

Siz hisselerin doğrudan sahibi olmuyorsunuz ama sepetin belli bir bölümüne sahip oluyorsunuz. Sepetteki yatırımlar değer kazanırsa fonunuz yükseliyor, düşerse değer kaybediyor.

Fonların varlıkları da onları yöneten şirketin kendi malvarlığından ayrı tutuluyor. Yani portföy yönetim şirketinin sorun yaşaması, fonun içindeki varlıkların ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor.

2. Peki sorun nerede başladı?

Bazı yatırım fonları Borsa İstanbul’da işlem hacmi düşük, yani alıcısı ve satıcısı az olan hisselerde çok büyük pozisyonlar oluşturdu.

Bu pozisyonlar hisseleri yükseltti, hisseler yükseldikçe fonlar yüksek getiri sağladı. Yüksek getiriyi gören yeni yatırımcılar fonlara para yatırdı. Fonlar da gelen parayla aynı veya benzer hisselerden daha fazla aldı.

Bir süre sistem kendi kendini besledi ama sorun bu döngü tersine dönünce başladı.

3. Yatırımcılar fondan çıkmak isteyince ne oldu?

Bir yatırımcı fonunu sattığında fonun ona nakit ödeme yapması gerekiyor. Kasada yeterli para yoksa fon, elindeki yatırımları satıyor. Ama fonun elinde milyarlarca liralık, günlük işlem hacmi düşük hisseler varsa bunu yapmak kolay değil.

Kağıt üzerinde 10 milyar liralık hisseniz olabilir. Ancak bunun birkaç milyar lirasını bir anda satmaya kalktığınızda yeterli alıcı bulamayabilirsiniz. Satış arttıkça fiyat da düşer.

Gündemde geniş yer kaplayan 'likidite sorunu' tam olarak bu: Varlığınız vardır ama onu gerektiği hızda paraya çeviremezsiniz.

4. SPK'nın ağustostaki kararı neden önemli?

SPK 28 Ağustos'ta özellikle serbest fonların birkaç hissede aşırı yoğunlaşmasını sınırlayan yeni kurallar açıkladı.

BIST 30 dışındaki hisselerde, bir fonda ağırlığı yüzde 5'i aşan pozisyonların toplamına yüzde 20 sınırı getirildi. Mevcut yüksek pozisyonların da aşamalı olarak azaltılması istendi.

Bu, bazı fonların ellerindeki büyük hisse pozisyonlarını satması anlamına geliyordu.

Tam bu sırada yatırımcıların fonlardan çıkmaya başlamasıyla iki baskı üst üste geldi. Fonların hem portföylerini küçültmesi hem de çıkan yatırımcıya para bulması gerekiyordu.

Satışlar arttı, düşük hacimli hisseler düştü, fonların değerleri geriledi. Düşüşü gören daha fazla yatırımcı çıkmak istedi.

Kendi kendini besleyen kazanç döngüsü bu kez tersine çalıştı. Yatırımcı çıkış yaptıkça, fon hisse sattı. Satış yiyen hisse ve dolayısıyla fon değer kaybetti, daha fazla yatırımcı çıkış yapmak istedi.

5. “Temerrüt” ne demek?

Krizin görünür hale geldiği nokta burası.

15 Eylül'de Pusula Portföy bazı fonlarında yatırımcılara yapılması gereken ödemelerin zamanında gerçekleştirilemediğini açıkladı.

Bunun finans dilindeki adı 'temerrüt'.

Bir gün sonra benzer sorun Tera Portföy'ün bazı fonlarında da ortaya çıktı. Bunun başka fonlara yayılabileceği endişesi Borsa İstanbul’daki satışları hızlandırdı.

6. Borsa neden sert düştü?

Fonların para bulabilmek için bir şeyler satması gerekiyordu.

Satılması zor hisselerde yeterli alıcı bulamayınca bu kez daha kolay satılabilen büyük şirket hisseleri de elden çıkarıldı.

Böylece sorun yalnızca krizin merkezindeki küçük hisselerde kalmadı, borsanın geneline yayıldı.

16 Eylül'de BIST 100 yüzde 5'in üzerinde geriledi.

7. SPK ne yaptı?

17 Eylül'de SPK çok daha kapsamlı bir müdahaleye gitti.

Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarında alım-satım durduruldu.

Bu şirketlere ait listelenen 130 fonun tasfiyesine karar verildi. Ancak bu 130 fonun tamamı yatırımcılarına ödeme yapamadı veya “battı” demek doğru değil.

Temerrüt başlangıçta belirli fonlarda ortaya çıktı. SPK'nın kararı ise sorunun büyümesini ve piyasaya yayılmasını önlemeye yönelik daha geniş bir müdahale.

8. Fonun tasfiye edilmesi “param gitti” demek mi?

Hayır. Tasfiye, fonun kapatılması anlamına geliyor.

Fonun elindeki hisse senetleri ve diğer varlıklar nakde çevrilecek. Giderler ve yükümlülükler karşılandıktan sonra kalan para yatırımcılara sahip oldukları pay oranında dağıtılacak.

Ancak kritik soru şu: Bu varlıklar kaça satılabilecek?

Fon milyonlarca hisseyi aynı anda satmaya çalışırsa fiyatlar aşağı doğru gidebilir. Bu nedenle yatırımcının eline geçecek tutar, fonun portföyündeki varlıkların hangi fiyatlardan satılabildiğine bağlı olacak.

SPK bugün tasfiye süreciyle ilgili Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'nı yetkilendirdi. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülen tasfiye operasyonu, Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en kapsamlı fon tasfiye süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

9. Devlet neden müdahale etti?

Çünkü mesele birkaç fonun müşterilerine ödeme yapamamasının ötesine geçmeye başlamıştı.

Fonlar nakit bulmak için hisse satıyor, satışlar borsayı düşürüyor, düşüş fonların değerini azaltıyor, bu da daha fazla yatırımcının çıkmasına yol açıyordu.

Yani kendi kendini hızlandırabilecek bir zincir oluşmuştu.

Merkez Bankası piyasaya sağladığı fonlamayı artırdı. SPK da bazı borsa kurallarını geçici olarak gevşetti.

Finansal İstikrar Komitesi ise sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığını ve “geçici ve yönetilebilir” olduğunu açıkladı.

10. Bütün fonlardan korkmalı mıyız?

Hayır. Türkiye'de yüzlerce farklı yatırım fonu var ve SPK'nın kararı bütün fonları kapsamıyor. Karar dışındaki portföy yönetim şirketlerinin fonlarında işlemler devam ediyor.