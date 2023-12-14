Türkiye'nin CDS'i 3 yılın en düşüğünü gördü: Bankalar güçlü yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 6 işlem gününde aralıksız kritik seviye olan 8000 puanın altında kapanış gerçekleştirirken, bugünkü işlemlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin mesajları sonrası yaşanan iyimserlikle hızlı yükseldi; ancak yine de günü kritik seviyenin altında tamamladı. Bankacılık endeksinde primli seyir yüzde 5'i aştı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise, Şubat 2021 tarihinden bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi.

CDS’lerdeki düşüş yabancının TL varlıklara ilgisini de güçlendirirken; yabancı yatırımcının haftalık toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti. Yabancı, hisse senedi piyasasından net 562.36 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise net 891.43 milyon dolarlık alım yaptı.

Bankalarda güçlü yükseliş

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,24 değer kazancıyla 7622 puandan başlarken, 7582 - 7831 bant aralığında hareket etti. Endeks, gün sonunda yüzde 3,77 artışla 7813 puanda bulundu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,05 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 5,37 ve yüzde 3,30 primle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7800 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybıyla 7529 puandan tamamlamıştı.

Türkiye'nin CDS'i 3 yılın en düşüğünü gördü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, 316 baz puandan 300 baz puanın altına gerileyerek böylelikle Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini anımsatarak, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.