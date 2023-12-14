Türkiye'nin CDS'i 3 yılın en düşüğünü gürdü: Bankalar güçlü yükselişte

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 6 işlem gününde aralıksız olarak kritik seviye olan 8000 puanın altında kapanış gerçekleştirirken, bugünkü işlemlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin mesajları sonrası yaşanan iyimserlikle, tepki alımlarıyla hareket ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülüğünde yükselirken, değer kazancını gün içinde yüzde 2'nin üzerine taşıdı. Bankacılık endeksinde primli seyir yüzde 4'ü aştı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise, Şubat 2021 tarihinden bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Bankalarda güçlü yükseliş

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,24 değer kazancıyla 7622 puandan başlarken, 7582 - 7694 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 14.36 itibarıyla yüzde 2,21 artışla 7696 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,05 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 4,20 ve yüzde 2,08 primle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7800 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybıyla 7529 puandan tamamlamıştı.

Türkiye'nin CDS'i 3 yılın en düşüğünü gördü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, 316 baz puandan 300 baz puanın altına gerileyerek böylelikle Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini anımsatarak, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

7500'ün üzerinde kalıcılık önemli

İntegral Yatırım

Bist 100 endeksindeki düşük hacimli satış baskısının sürmesiyle birlikte günü ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 7500 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapatan endeksin 7500 seviyesinin üzerinde tutunması tepki alımları açısından önemli olacak.

Geri çekilmelerin düşük hacimle gerçekleştiği endekste 7500 seviyesinin üzerinde tutunma sağlanabilirse 7600 ve 7700 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın satışların derinleşmeye devam ettiği endekste görülebilecek satış baskısının devamında 7400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.