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Türkiye’nin ham petrol devi için hedef fiyatlar açıklandı: Lot başı yüzde 57 prim potansiyeli.

Borsa İstanbul’da işlem gören Tüpraş’ın hisseleri için aracı kurumların açıkladığı fiyat tahminleri ortalama yüzde 57 prim potansiyeline işaret ediyor.

MÜCAHİT DERE
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Türkiye’nin ham petrol devi için hedef fiyatlar açıklandı: Lot başı yüzde 57 prim potansiyeli.
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Nisan ayında 279,50 TL ile tarihi zirvesini gören TÜPRAŞ (TUPRS) hisseleri, Mayıs ve Haziran aylarında derinleşen satış baskısıyla gerileyerek son seansı 220,70 TL seviyesinden tamamladı. Yaşanan bu geri çekilmeye rağmen, şirketin 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından piyasa uzmanlarının olumlu beklentileri dikkat çekiyor.

Bilanço verileri sonrası TUPRS için beklentilerini güncelleyen 12 aracı kurumun hedef fiyat tahminleri 320,00 TL ile 376,90 TL arasında şekillendi. Kurumların ortalama hedef fiyat öngörüsü ise 347,87 TL olarak kayıtlara geçti. Bu ortalama, hissenin mevcut kapanış fiyatına göre yatırımcısına %57,62 oranında oldukça güçlü bir prim potansiyeli sunduğuna işaret ediyor.

Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre Tüpraş hisseleri için beklenen hedef fiyat tablosu şu şekilde:

 

Aracı kurum Hedef fiyat (TL) Tavsiye Açıklanma tarihi
Ziraat 368,00 Al 15 Haziran
Alnus 336,16 Al 15 Haziran
Ünlü 330,30 Al 8 Haziran
QNB 320,00 Endeks üstü getiri 4 Haziran
Tacirler 352,00 Al 2 Haziran
Deniz 359,00 Al 1 Haziran
Trive 348,00 Tut 7 Mayıs
Şeker 355,76 Al 7 Mayıs
Garanti BBVA 367,30 Endeks üstü getiri 7 Mayıs
İş 338,00 Al 7 Mayıs
KuveytTürk 376,90 Al 7 Mayıs
GCM 323,00 Nötr 7 Mayıs
Ortalama 347,87    