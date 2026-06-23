Türkiye’nin ham petrol devi için hedef fiyatlar açıklandı: Lot başı yüzde 57 prim potansiyeli.

Nisan ayında 279,50 TL ile tarihi zirvesini gören TÜPRAŞ (TUPRS) hisseleri, Mayıs ve Haziran aylarında derinleşen satış baskısıyla gerileyerek son seansı 220,70 TL seviyesinden tamamladı. Yaşanan bu geri çekilmeye rağmen, şirketin 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından piyasa uzmanlarının olumlu beklentileri dikkat çekiyor.

Bilanço verileri sonrası TUPRS için beklentilerini güncelleyen 12 aracı kurumun hedef fiyat tahminleri 320,00 TL ile 376,90 TL arasında şekillendi. Kurumların ortalama hedef fiyat öngörüsü ise 347,87 TL olarak kayıtlara geçti. Bu ortalama, hissenin mevcut kapanış fiyatına göre yatırımcısına %57,62 oranında oldukça güçlü bir prim potansiyeli sunduğuna işaret ediyor.

Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre Tüpraş hisseleri için beklenen hedef fiyat tablosu şu şekilde: