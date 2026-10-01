TURSG, ANSGR ve AKGRT için hedef fiyatlar açıklandı; Aracı kurum beklentileri güncelledi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Borsa İstanbul, 28 Eylül ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasındaki işlem günlerinde küresel piyasaların ve fon gündeminin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Haftaya satış ağırlıklı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, 28 Eylül Pazartesi gününü yüzde 2,38 oranında değer kaybıyla 12.592 puan seviyesinden tamamladı.

Küresel risk iştahındaki değişimler ve yurt içindeki sektörel gelişmelerin izlendiği periyotta, endeks Eylül ayının genelindeki yorgunluk sinyallerini hissettirdi.

1 Ekim Perşembe sabahına gelindiğinde ise piyasa, üst üste gelen kayıpların ardından hafif bir tepki alımıyla güne başlangıç yaptı.

Açılışta 12.026 puan sınırına tırmanan endekste, bankacılık sektörü öncülüğündeki hareketlilik dikkat çekerken; uzmanlar piyasanın yönü için kritik destek ve direnç seviyelerini yakından takip ediyor.

BEKLENTİLER ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ...

Endekste süreç bu şekilde gelişirken Gedik Yatırım da Borsa İstanbul’da işlem gören 3 hisse için fiyat tahmini paylaştı.

Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre Gedik Yatırım’ın fiyat beklentileri şöyle:

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Gedik Yatırım 10,00 TL Endeks üstü getiri

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye Gedik Yatırım 43,50 TL Endeks üstü getiri

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)