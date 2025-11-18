Tv8 eşit mi oransal mı? Tv8 kişi başı kaç lot verir? soruları Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalın halka arz edileceğinin duyurulmasının ardından gündem oldu. Borsa yatırımcısı ne tür fırsatlar sunacağını merak ederek konuyu araştırıyor.

TV8 EŞİT Mİ ORANSAL MI?

TV8 eşit dağıtım yapmaya hazırlanıyor. TV8, MNG TV Yayıncılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirketin yayıncı yapısı ve ortaklık modeli hakkında resmi açıklamalarda hisse bölümüyle ilgili eşit paylaşım yapılacağı belirtilmiştir.

TV8 KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş.'nin halka arzında yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında kişi başına düşen lot miktarı geliyor. Henüz halka arz tarihi ve fiyatı kesinleşmediği için net bir hesaplama yapmak mümkün olmasa da haber siteleri ve finans platformları, daha önceki benzer halka arzlara bakarak tahmini lot dağılımını hesaplamaktadır.

TV8 halka arzına yaklaşık olarak 3 ila 4 milyon yatırımcının katılması bekleniyor. Toplamda halka arz edilecek olan 35 milyon TL nominal değerli pay (35 milyon adet lot) olduğu göz önüne alındığında, bu yüksek katılım sayısı, kişi başına düşecek lot miktarını doğrudan etkileyecektir.

Tahmini hesaplamalara göre pay dağıtımı şu şekilde:

Eğer katılımcı sayısı 3 milyon olursa, kişi başına ortalama 11-12 lot düşebilir.

Eğer katılımcı sayısı 4 milyon olursa, kişi başına ortalama 8-9 lot düşmesi öngörülüyor.

Bu rakamlar tamamen tahmini katılımcı sayısına dayalı ortalamalardır. Kesin lot miktarı, halka arz fiyatının belirlenmesi ve talep toplama sürecine kaç kişinin katıldığına göre netleşecektir. Yatırımcıların, dağıtım sonuçlarını resmi KAP duyurularından takip etmeleri önerilir.