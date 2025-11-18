Tv8 halka arz ne zaman? Tv8 hangi bankalarda var? soruları borsa yatırımcısının gündeminde. Yatırımcılar ekranların sevilen kanalı Tv8’in halka arz sürecine katılmak istiyor.

TV8 HALKA ARZ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., borsaya açılmak için ilk resmi adımını attı. Şirket, 14 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla halka arz sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu. Ancak, bu haberin yazıldığı an itibarıyla (18 Kasım 2025) kesinleşmiş bir halka arz tarihi henüz belirlenmemiştir.

TV8, paylarının sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi için hazırlanan taslak izahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Halka arzın gerçekleşme tarihi, doğrudan SPK'nın bu taslak izahnameyi onaylayarak yayımlamasına bağlı olacak. Bu onay süreci, piyasa koşulları ve kurulun yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

KAP açıklamasına göre halka arzda toplam 35 milyon TL nominal değerli pay yatırımcıya sunulacak. Bu payların 21 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı yoluyla, 14 milyon TL nominal değerli kısmı ise şirket ortağı Acun Medya Holding A.Ş. tarafından ortak satışı yoluyla gerçekleşecek.

TV8 HANGİ BANKALARDA VAR?

TV8 halka arzına İnfo Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek. Medya kuruluşu, Acun Ilıcalı’ya ait TV8 TV Yayıncılık A.Ş. çatısı altında bulunuyor. TV8, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuruyla halka arz sürecini başlattı.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL’den 171 milyon TL’ye çıkarılacak ve toplamda 35 milyon adet pay, sermaye artırımı ile ortak satış yolu ile yatırımcılara sunulacak.

Bu halka arzda, Acun Medya Holding’in elindeki 14 milyon TL nominal değere sahip pay da satışa çıkacak. Halka arzın planlanan büyüklüğü, şirket sermayesinin yaklaşık %20,47’sine denk geliyor.