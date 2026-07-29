UBS ve Standard Chartered'dan milyarlarca dolarlık hisse geri alımı

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UBS Group, yatırımcılara sermaye dağıtımında daha fazla görünürlük sağlamak amacıyla 2027 ortasına kadar sürecek 3 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programını duyurdu.

Bu ay tamamlanan 3 milyar dolarlık geri alım programının ardından başlayacak yeni uygulama kapsamında, ilk üç ayda en az 1 milyar dolarlık hisse geri alınması planlanıyor.

Standard Chartered da geri alıma devam edecek

Standard Chartered ise beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından 1 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programı açıkladı.

Banka, haziran sonunda tamamlanan önceki geri alım programı kapsamında 1,5 milyar dolar tutarında hisse satın almıştı.

Standard Chartered hisseleri Londra Borsası'nda yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak son haftalarda rekor seviyelere ulaştı.