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Üç hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret, İhlas Yayın Holding ve Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 9 Ekim tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Haber Merkezi
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Üç hisseye kredili işlem yasağı getirildi
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Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret, İhlas Yayın Holding ve Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 9 Ekim tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E, IHYAY.E ve SELEC.E payları 10/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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