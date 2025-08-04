Üç hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Işıklar Plastik Sanayi ve Ticaret, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret ve Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi.

KAP'tan açıklama



Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Işıklar Plastik Sanayi ve Ticaret, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret ve Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret paylarına 4 Eylül 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, Işıklar Plastik ve Pınar Su için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ISKPL.E ve PINSU.E payları 05/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanılırken Yayla için de, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAYLA.E payları 05/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.