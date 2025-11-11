Üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Denge Yatırım Holding, Ecogreen Enerji Holding ve Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret paylarına 11 Aralık 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENGE.E, ECOGR.E ve MANAS.E payları 12/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.